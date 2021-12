Este lunes ha sido liberado un nuevo tráiler de The Batman, que entrega más detalles sobre el argumento de la película y adelanta secuencias de acción.

Titulado “The Bat and the Cat”, profundiza en la relación de Bruce Wayne (Robert Pattinson) con Selina Kyle (Zoë Kravitz), más conocida como Catwoman o Gatúbela.

Además, se ve mayor presencia de uno de los villanos principales, el Acertijo o the Riddler (Paul Dano).

En el avance se puede ver cómo Catwoman le dice a Batman que “si no lo detenemos, nadie lo hará”, tras afirmarr que las pistas del Acertijo hacen referencia a la familia Wayne.

También se observa a Bruce reuniéndose con the Riddle. Más tarde, el joven multimillonario acusa a su mayordomo Alfred de mentirle durante años.

The Batman, dirigida por Matt Reeves, se estrenará en cines la primera semana de marzo de 2022.