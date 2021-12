La secuela de Sex and the city, And just like that, comenzó con la trágica muerte de uno de sus icónicos personajes… y no es Samantha (Kim Cattrall).

La serie, protagonizada por Sarah Jessica Parker como Carrie, despidió este jueves a Mr. Big (Chris North), el gran amor del personaje principal, luego de sufrir un aparente ataque cardíaco, según recoge el portal Today.

Fue Carrie quien, al llegar a casa al final del primer episodio, se encontró con un moribundo Mr. Big tirado en el suelo mientras habría dejado de respirar.

En el segundo episodio, titulado Vestido Negro, el personaje de Jessica Parker debe realizar los preparativos para el funeral.

Otro de los personajes que no estará en esta temporada es Samantha, intepretada por Kim Cattrall, quien no formaría parte debido a rencillas con la protagonista, aunque ella lo niega.

Según contó Vanity Fair en enero pasado, luego que una usuaria de Instagram le preguntara las razones por las que Cattrall no estará en la nueva entrega y si una rencilla anterior tendría alguna relación, Parker contestó que “no, nunca he dicho que odio a Samantha”.

Agregó que “nunca diría algo así. Samantha no está porque no forma parte de esta historia que vamos a contar”.

Y cerró aclarando que “ella siempre será parte de nosotras sin importar dónde estamos o qué hacemos”, deslizando que, por cierto, no ofrecerán el personaje a otra actriz. Algo que aún no ha sido confirmado por HBO Max.

La serie está disponible desde este jueves en la plataforma de streaming HBO Max.