Con estrenos los miércoles y viernes, Disney+ presentó sus contenidos nuevos y exclusivos de la plataforma para este mes de julio.

Dentro del listado encontramos varias novedades pensadas para todos los públicos.

Películas de estreno

El Mundo Miraculous: Shanghái, la leyenda de LadyDragon (9 de julio)

Marinette está de vacaciones y todo va de maravilla… hasta que descubre que Adrien viajará a Shanghái, China, con su padre. Por suerte, su tío Wang vive allá, ¡y su cumpleaños se acerca! Así que para alcanzar a Adrien y descubrir sus raíces, Marinette decide llevar el regalo de su tío en persona.

Cruella (16 de julio)

La ganadora del Oscar Emma Stone (La La Land) protagoniza Cruella de Disney, un nuevo largometraje de acción real que retrata los primeros días rebeldes de una de las villanas más notorias del cine y de la moda, la legendaria Cruella de Vil.

Jugando con tiburones (23 de julio)

Jugando con tiburones captura la vida de Valerie Taylor, una leyenda viviente y una verdadera pionera tanto del cine subacuático como de la investigación sobre tiburones.

Películas de estreno a través de Premier Access (requiere un pago extra)

Black Widow (viernes 9 de julio)

Natasha Romanoff, también conocida como Black Widow, se enfrenta a lo más oscuro de sus cuentas pendientes, cuando surge una peligrosa conspiración que tiene lazos con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para derribarla, Natasha debe lidiar con su historia como espía y con las relaciones rotas que dejó a su paso mucho antes de convertirse en parte de los Vengadores.

Jungle Cruise (30 de julio)

Inspirada en la atracción homónima de Disneyland, la nueva película de Disney Jungle Cruise es una aventura en un emocionante viaje por el Amazonas con el ocurrente capitán Frank Wolff y la intrépida investigadora Dra. Lily Houghton. Lily viaja desde Londres, Inglaterra, a la selva del Amazonas y recluta los cuestionables servicios de Frank para que la guíe río abajo en La Quila: su maltrecha pero encantadora barca.

Series de estreno

Monsters at Work (7 de julio)

La trama de Monsters at Work comienza el día después de que la central eléctrica Monsters, Incorporated comenzó a cosechar las risas de los niños para alimentar la ciudad de Monstruópolis, gracias a Mike y Sulley que descubrieron que la risa genera diez veces más energía que los gritos de terror.

Detrás de las atracciones Disney (21 de julio)

Del productor ejecutivo Dwayne Johnson, Detrás de las Atracciones Disney explora cómo los Imagineros llenaron Haunted Mansion con 999 sustos felices y cómo Twilight Zone Tower of Terror se transformó en Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT!. Desde Jungle Cruise a Star Wars: Galaxy’s Edge, cada atracción de los Parques de Disney tiene una historia mágica.

Socios y sabuesos (21 de julio)

La vida del joven y estructurado policía Scott Turner se altera por completo al heredar a Hooch, un perro baboso y caótico. Su nueva mascota es insufrible, pero con el tiempo, resulta ser un buen socio para ayudar a Scott a atrapar a delincuentes, encontrar el amor y hasta resolver el misterio del último caso de su padre.

Abriendo el juego con Robin Roberts (28 de julio)

Robin Roberts se reúne con mujeres pioneras de Hollywood, de diversas generaciones, para conversar sobre historias jamás contadas acerca del crecimiento y la lucha. Disfruta estos espontáneos e inspiradores relatos sobre la vida. Descubre sus cosas en común y aprende cómo sus historias y experiencias crearon un espacio para el crecimiento y la evolución.

Chip y Dale (28 de julio)

Chip y Dale sigue la historia de dos pequeños agitadores que intentan vivir la buena vida en un gran parque de la ciudad mientras viven enormes aventuras.

Nuevos episodios

LEYENDAS de Marvel Studios (2 de julio)

Mientras el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) continúa expandiéndose, LEYENDAS de Marvel Studios celebra y explica lo que vino antes. Volvemos a explorar los héroes, villanos y momentos épicos de todo el MCU preparándonos para las historias que están por venir y que todos esperan con mucha expectativa.

Documental de estreno

Doble de riesgo (23 de julio)

En este documental, el doble de riesgo Eddie Braun intenta realizar una de las proezas más peligrosas de la historia. Cerca de retirarse, y habiendo sobrevivido a más de tres décadas de choques de autos, explosiones, caídas y saltos, Eddie decide terminar su carrera recreando el tristemente célebre salto en cohete sobre el cañón del río Snake, un audaz evento televisado que casi acaba con la vida del hombre que inspiró a Eddie a convertirse en doble de riesgo profesional: Evel Knievel.

Corto de estreno

El maravilloso mundo de Mickey: Colección de cortos Disney+ Parte 2 (28 de julio)

El maravilloso mundo de Mickey es una nueva colección de cortos animados que siguen a Mickey Mouse, Goofy, Donald y el resto de sus amigos en grandes aventuras, enfrentando los obstáculos y las dificultades de un mundo loco donde la magia de Disney hace posible lo imposible.

Otros estrenos

Producciones originales latinoamericanas

· Violetta Live (2 de julio)

Series

· Sydney como Max Temporada 2 (14 de julio)

· Juegos mentales Temporada 8 (14 de julio)

· Pair of Kings Temporadas 1 a 3 (21 de julio)

· Astrónomos ancestrales (23 de julio)

· Rocketeer Temporada 1 (28 de julio)