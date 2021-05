La serie “Señorita 89”, coproducción entre Fremantle y Fabula (las mismas detrás de la exitosa “La Jauría”), presentaron oficialmente a los actores que darán forma a su nuevo thriller dramático, el primero de los chilenos para la plataformas de streaming Starzplay y Pantaya.

La historia se basa en el oscuro glamour latinoamericano de los ochenta y sigue el entrenamiento de las participantes del concurso Miss México, “mientras se esfuerzan no solo por ganar, sino por salir vivas de la competencia”, anuncia su descripción.

“Llegamos a este proyecto después de haber hecho La Jauría con el mismo equipo, pensando en que hace tan poco el mundo era otro. Todo lo que hoy nos escandaliza antes estaba permitido, y ese es el caso del México de los ochenta”, señaló Lucía Puenzo, guionista y directora de la serie, en una rueda de prensa a la que tuvo acceso BioBioChile.

Del colofón de la serie, destacan los créditos de los nacionales Pablo y Juan De Dios Larraín, quienes ofician como productores ejecutivos junto a Ángela Poblete y Mariane Hartard (Fábula) y Christian Vesper (Fremantle).

En el reparto, integrado casi por completo por actores y actrices aztecas, irrumpe el nombre de un chileno que también fue parte de “La Jauría”: Marcelo Alonso, quien interpretará aquí a un cirujano plástico que se involucra con las candidatas.

“En La Jauría aprendí a ver las cosas de otra manera. Me siento muy feliz de haber sido invitado a este proyecto, que tiene una característica similar: ver de otra manera lo que antes era normal y se disfrutaba, y donde todo el mundo se emocionaba, como era Señorita México”, contó el intérprete.

El elenco lo encabeza Bárbara López en la piel de Miss Guerrero, e Ilse Salas como Concepción, la “matriarca” del clan de aspirantes.

“Me gusta mucho que sea una líder mujer, porque ser mujer no te exime de ejercer un poder patriarcal, entonces lo vuelve más complejo. Además, estamos hablando de los 80; es una serie de época, pero es una época muy cercana”, dijo Salas.

“En mi generación crecimos con todos estos condicionamientos sociales; nos lo dieron a mamar y hasta ahorita nos lo estamos cuestionando y nos estamos enojando con eso”, añadió.

La serie fue escrita por un equipo íntegramente femenino, comandado por Puenzo y las guionistas María Renée Prudencio y Tatiana Mereñuk. Entre los directores que se harán cargo de los 8 capítulos, también aparecen Nicolás Puenzo (hermano de Lucía), Sílvia Quer y Jimena Montemayor.

“Estoy muy emocionada, como todos mis compañeros con este proyecto, porque luché muchísimo por este personaje”, confesó Bárbara López, quien será una de las misses protagónicas de la trama.

El reparto lo completan Ximena Romo (This Is Not Berlin, Como si fuera la primera vez), Natasha Dupeyron (La boda de mi mejor amigo, La vida inmoral de la pareja ideal), Juan Manuel Bernal (Monarca, Obediencia perfecta), Luis Ernesto Franco (Bajo el mismo cielo), Edwarda Gurrola (Luciérnagas, Soy tu fan), Ianis Guerrero (Nosotros los Nobles, Tigers Are Not Afraid), Coty Camacho (Desenfrenadas), Mónica del Carmen (Asfixia, Babel), Mabel Cadena (Monarca, El baile de los 41), Aida López (Monarca, El candidato), Leidi Gutiérrez (Chicuarotes, Las elegidas), Ari Brickman (El Chema, El señor de los cielos) y Getsemani Vela.

“(El elenco) es una mezcla que va a dar una cosa muy sabrosa y disfrutable de ver. La serie es una gran crítica a nuestra sociedad, y estoy feliz por ser parte de ella”, apuntó Gurrola.

“Amo esta rueda de muchas mujeres. Es una historia que critica al patriarcado y al sistema tan de mierda que tenemos”, agregó Natasha Dupeyron, Miss Yucatán en la trama.