Una gran reconocimiento obtuvo la serie chilena La Jauría, protagonizada por Mariana Di Girolamo, Daniela Vega y Antonia Zegers, al ser destacada por la revista estadounidense Variety como una de las mejores del año.

La publicación de espectáculos destacó la producción nacional, emitida por Amazon Prime y TVN, como uno de los 15 grandes aciertos de este año.

En el listado aparecieron trabajos de países como Francia, Italia, Turquía, China, Corea del Sur, Singapur, Reino Unido, India, Egipto, Suecia y España.

“La serie se centra en una escuela católica y privada de Santiago y aborda el caso de una estudiante que protagoniza una protesta y se convierte involuntariamente en el centro de una investigación policial”, detallaron sobre la producción.

“Además, la historia involucra el descubrimiento de un perturbador juego online donde los hombres graban y comparten videos suyos abusando de mujeres”, agregaron.

Chilean TV series "La Jauria" is on the list of @variety's Best International TV Series of 2020! The series is produced by @Fabula_prod and is currently shooting it's second season with Chile's most recognized actresses @danivega @mdigirolamoa @antoniazegers @palygarcia and more pic.twitter.com/0vOm48ZoQs

— Cinemachile (@cinemachile) December 23, 2020