La muerte siempre significa un doloroso momento que requiere de mucha fortaleza. Reflejar en la pantalla este sentimiento, puede ser algo difícil, sobre todo si hablamos de alguna producción animada.

Sin embargo, hay una que logró plasmar vívidamente la pérdida de un hijo historia que incluso brilló en los Óscar 2021. Se trata del cortometraje animado “Si algo me pasa, los quiero” (If anything happens, I love you), galardonado en la categoría Mejor Cortometraje.

El corto, cuenta la historia de una familia que perdió a su hija en un tiroteo escolar, algo que se ha vuelto muy frecuente en las escuelas de Estados Unidos durante los últimos años.

En la emotiva producción audiovisual, un matrimonio intenta sobrellevar el vacío que dejó la partida de su hija. A través de la secuencia de imágenes, se muestran extractos de la vida familiar que tenían y sus actividades.

El cortometraje es en blanco y negro, pero sólo los recuerdos de los padres se muestran en colores, una forma de representar lo que significa el peso de la ausencia.

Dirigido por Michael Govier y Will McCormack, y con la actriz ganadora del Oscar Laura Dern como productora ejecutiva, “Si algo me pasa, los quiero” es una fusión de diversas historias recopiladas por sus creadores, de familias que debieron sobreponerse a la pérdida de sus hijos en tiroteos en Estados Unidos.

La falta de control de armas en dicho país, ha afectado a cientos de familias que hoy lloran las injustas muertes de sus más pequeños, situaciones que el corto reflejó en sólo 12 minutos.

La producción está disponible a través de la plataforma Netflix y actualmente ocupa uno de los primeros lugares de de reproducciones. Puedes ver el tráiler a continuación.