Uno de los actores de la nueva serie de Amazon Prime Video basada en “El señor de los anillos” renunció luego de evidenciar diferencias creativas con los productores del proyecto.

Hablamos de Tom Budge, quien anunció la decisión a través de un largo texto publicado en Instagram. “Es con gran tristeza que les escribo para decirles que me fui de la serie de televisión El señor de los anillos de Amazon”, escribió.

“Después de ver recientemente los primeros episodios filmados durante el último año, Amazon decidió ir en otra de la dirección del personaje que estaba interpretando… Debo agradecer al equipo creativo por su aliento para probar algo que yo creía que era nuevo, emocionante y hermoso. Y agradezco sinceramente al extraordinario elenco y al equipo por su amor, apoyo y amistad, por lo que ha sido una experiencia muy difícil e inusual”, agregó.

El australiano, quien interpretaba un rol que no ha sido revelado aún, lamentó la coyuntura: “Por desgracia, algunas cosas simplemente no pueden ser”, señaló en el post, que acompañó con un video de Johnny Cash cantando su clásica “Ring of fire”.

A raíz de que el argumento principal se mantiene en secreto, no hay claridad sobre si el rol de Budge será reformulado o no.

Uno de los datos que sí se conoce, es que la historia se desarrollará unos “cientos de años antes de los eventos de la trilogía de Peter Jackson”.

El rodaje, por ahora, continúa en Nueva Zelanda, con una fecha de estreno programada para 2021.