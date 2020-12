A través de un comunicado de prensa, Amazon Studios confirmó el fichaje de 20 nuevos actores para la serie que preparan sobre El señor de los anillos.

La lista, que fue liberada hoy, la lideran Cynthia Addai-Robinson (“Power”), Maxim Baldry (“Years and Years”), Kip Chapman (“Top of the Lake”) y el comediante de stand up Anthony Crum.

El joven Ian Blackburn (18 años recién cumplidos), Maxine Cunliffe (“Power Rangers Megaforce”), Trystan Gravelle (“The terror), Lenny Henry (“Broadchurch”), Thusitha Jayasundera (“Midsomer Murders”), Fabian McCallum (“You, Me & the Apocalypse”), Simon Merrells (“Knightfall”) y Geoff Morrell (“Top of the Lake”), también serán parte del elenco.

A los anteriores, se suman Peter Mullan (“Ozark”), Lloyd Owen (“Apollo 18”), Augustus Prew (“Pure Genius”), Peter Tait (que tuvo un pequeño rol en “El señor de los anillos: el retorno del rey”), Alex Tarrant (“Filthy Rich”), Leon Wadham (“Under the Mountain”), Benjamin Walker (“Jessica Jones”) y Sara Zwangobani (“Disgrace”).

Por estos días, la producción está en curso en Nueva Zelanda, desde donde mantienen en absoluto secreto su argumento central.

Tampoco se conocen detalles sobre los personajes que asumirán los 20 intérpretes antes nombrados, ni cómo influirán en la historia.

Según la revista Variety, el único dato concreto sobre la trama es que estará basada en líneas de tiempo e historias insinuadas por J.R.R. Tolkien (autor de la saga literaria) en un periodo anterior a los sucesos de “La comunidad del anillo”, su primer tomo.