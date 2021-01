El actor Miguel Herrán, conocido por su papel de Río en La Casa de Papel, se encuentra en cuarentena preventiva tras estar en contacto con una persona contagiada con covid-19.

Así lo informó el mismo intérprete español en sus redes sociales. “10 días en casa para este humano que ha estado en contacto directo con un infectado”, aseguró.

“A ratos pienso que esta vida es una farsa y los rodajes son la realidad. Esta época que nos está tocando vivir es como una novela de ciencia-ficción”, reflexionó.

“No he subido nada en redes estas fechas porque soy más de estar con los que me rodean viviendo la vida. Pero aprovecho esta situación extraordinaria que me ha tocado para deciros que ojalá que todo vaya a mejor. Para todos”, escribió.

“Ojalá consigamos construir una humanidad más fuerte, solidaria y concienciada. Una humanidad más realista y menos egoísta”, cerró.

Recordemos que la serie se encuentra grabando su quinta y última temporada, rodaje que comenzó en agosto pasado.

Hay que señalar que la temporada 4 dejó varias interrogantes para el público. Una de ellas es saber si la inspectora Alicia Sierra (Najwa Nimri) se unirá a la banda tras salir de la policía nacional, o qué pasará con ‘Gandía’ (José Manuel Poga), una de las mayores amenazas para el grupo al interior del Banco.