Pedro Pascal es el actor más popular del momento en todo el mundo, pero antes de convertirse en una verdadera estrella de Hollywood, el chileno fue un estudiante de secundaria que usaba otro nombre.

A esta altura todos sabemos que Pedro Pascal fue bautizado como José Pedro Balmaceda Pascal y que adoptó su actual nombre artístico como un homenaje a su madre.

Pero, al parecer, durante sus días de adolescencia, era conocido de otra forma. Una usuaria de TikTok compartió un anuario escolar de su tío, quien estudió con el actor, que en ese momento se hacía llamar Peter Balmaceda.

La estrella de The Last of Us dejó Chile cuando tenía apenas nueve meses, y junto a su familia se convirtieron en refugiados políticos en Dinamarca, desde donde se trasladaron a EEUU.

Allí creció en San Antonio (Texas) y en Orange County (California). De hecho, estudio actuación en Orange County School of the Arts (hasta 1993) y luego se unió a New York University Tisch School of the Arts (hasta 1997).

Tras el colegio, durante sus primeros años de carrera usó el nombre de Pedro Balmaceda e incluso en algunos de sus trabajos se le conoció como Alexander Pascal.

Sin embargo, luego de la muerte de su madre en 2000, se hizo llamar definitivamente Pedro Pascal, nombre que hoy se sinónimo de fama y talento.