La cantante argentina Lali Espósito emitió una fuerte reprimenda durante el programa español El Hormiguero. Allí lidera una sección en la que los televidentes le piden consejos de amor, donde se encontró con una historia que resultaba en acoso sexual.

Se trata de un sujeto que pedía consejo a Lali para conquistar a una vecina. En su testimonio explicaba que incluso la mujer lo había denunciado por acoso, sin éxito en el proceso legal.

“Estoy enamorado de mi vecina Blanca. ¿Qué me recomiendas que haga para atraerla? Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio. Por eso no sé qué hacer. Por favor, ayúdame. Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche. Buena onda. Raúl”, decía la historia.

El semblante de la cantante se vio perturbado ante tal confesión y no titubeó con su respuesta. “Está buenísimo Raúl que hayas mandado este mensaje porque nos regalas a todos, en el programa más visto de España, el claro ejemplo de lo que es ser un acosador“.

“Un ramo de flores no justifica la violencia”, dice Lali Espósito

“Él mismo cuenta que el tipo invita a salir a su vecina, ella le dice que no, su vecina llega al punto, según entendí, de denunciarlo. Es decir, esto llega a la justicia”, enfatiza Espósito.

Así mismo cuestiona que el sujeto “se jacta” de haber ganado el juicio por acoso, y señala que “no me sorprende nada que la justicia no apoye a las mujeres en esto”.

“Para mí esto es un claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Está buenísimo que las niñas que están al otro lado vean esto y entiendan que un ramo de flores no justifica la violencia, que es el gesto de insistirle a alguien“, asevera.

El momento se viralizó en redes, a lo que muchas mujeres y personas que alguna vez han sido acosadas se mostraron de acuerdo con Lali Espósito. “Entonces, querido Raúl, no es no, es lo que tengo para decirte a ti. ¡No es no!”, concluyó.