La cantante británica Adele (33) informó este jueves que debió cancelar una serie de presentaciones en Las Vegas, Estados Unidos, y dijo que la mitad de su equipo está contagiada de covid-19.

Sus palabras llegaron en un video que colgó en Instagram, donde la intérprete de Hello y Easy on me estuvo al borde de las lágrimas mientras narraba lo que ocurría y se disculpaba con sus seguidores.

“(Mi equipo) intentó absolutamente todo lo posible para armarlo (el show) a tiempo y para que fuera lo suficientemente bueno para ustedes, pero los retrasos en las entregas y el covid-19 nos destruyeron por completo”, se lamentó.

“La mitad de mi equipo… la mitad de mi equipo está enfermo de covid-19. Todavía lo están, y ha sido imposible terminar el espectáculo. Y no puedo darles lo que tengo en este momento, y estoy destrozada”, agregó luego.

“Y lamento que sea tan de última hora. Hemos estado despiertos durante más de 30 horas tratando de resolverlo y se nos acabó el tiempo (…) Y estoy tan molesta, y realmente avergonzada, y de nuevo, lo siento mucho por todos los que viajaron”, sentenció, visiblemente afectada, añadiendo que las fechas serán reprogramadas.

Estas presentaciones, llamadas “residencia”, consisten en una serie de shows que realizaría la artista en el Coliseo del Hotel Caesar y que comenzarían este fin de semana, con dos semanales hasta abril.

Los tickets para el ingreso, según consignó la BBC, alcanzaban precios que superaban los 600 dólares.

En noviembre pasado, la artista lanzó su cuarto álbum de estudio 30, con el que regresó a la música tras seis años.