La cantante británica Adele (33) publicó este jueves la canción y el videoclip de su nueva canción Easy on me, que marca su regreso a la música tras seis años.

Se trata de un registro que dura poco más de cinco minutos y que fue publicado en Youtube a las 20:00 horas de Chile cuando, en parte de sus tierras natales europeas ya marcaban las 00:00 horas del 15 de octubre, tal como lo había anunciado.

La canción de la celebridad, consignó la agencia EFE, llega después de que en 2019 adelantó la preparación de un nuevo álbum, 30, el que será su primer trabajo desde la publicación en 2015 de 25.

Por otro lado, Adele anunció este miércoles mediante redes sociales que 30 será publicado el 19 de noviembre de este año.

En un mensaje publicado en Twitter, la intérprete de Hello y Rolling in the deep afirmó que sus nuevas canciones hablan sobre el período más “turbulento” de su vida y de los cambios que ha debido enfrentar durante los últimos tres años.

“He aprendido muchas verdades abrasadoras sobre mí misma en el camino. Me he deshecho de muchas capas, pero también me he cubierto de nuevas”, escribió.

“He descubierto mentalidades verdaderamente útiles y honestas con la que lidiar y siento que finalmente he encontrado de nuevo el sentido. Incluso diría que nunca me he sentido con más paz en mi vida. Así que finalmente estoy lista para lanzare este álbum”, agregó en la red social.

El repertorio de Adele incluye los álbumes 19 (2008), 21 (2011) y 25 (2015), que fueron titulados en función de su edad.

Escucha a continuación la nueva canción de Adele: