Medios argentinos aseguran que el actor chileno Benjamín Vicuña tendría una nueva pareja: Eli Sulichin. La chica sería amiga de Carolina Ardohain, mejor conocida como Pampita, quien estaría feliz por la noticia.

Según consigna El Clarín, la noticia llegó en manos de la periodista de espectáculos Yanina Latorre durante el programa Los ángeles de la mañana este viernes. “Es la primera vez que Pampita está contenta con una chica que sale con Vicuña”, aseguró Latorre.

De acuerdo el relato, la pareja se habría conocido durante el bautizo de Ana, hija de Pampita y su esposo Roberto García Moritán. “Ahí empezaron a hablar y desde ese día nunca más se dejaron de ver”, afirmó Latorre.

La periodista además aseguró que el intérprete habría ido a visitar a Sulichin a la ciudad donde vive, Punta del Este. “Benjamín estuvo parando en un hotel de allá y los vieron en la pileta (piscina) tomando algo. Además, pasó Navidad con ella”, agregó Latorre.

En eso, Ángel de Brito, quien era el conductor del programa hasta hoy, aseguró que se comunicó con Pampita, quien le habría confirmado el romance. “Está contando Yani todo, que cuente ella”, aseguró el periodista que le escribió.

“Van a comer a lugares públicos, se muestran juntos. Él está fascinado. Se ven todos los días. Y ahora pasa Año Nuevo acá con sus hijos y con su mamá, que vino de Chile, y el fin de semana se va de nuevo a Punta del Este. ¡Es el romance del verano!”, añadió por su parte la panelista.

De acuerdo a Latorre, la modelo argentina estaría feliz por la relación. “Hasta ahora ni la China ni nadie que se haya cruzado en la vida de él le gustaba”, aseveró.

“Las veía como ‘trepadoras’ y esta (Sulichin) se puede decir que es una chica de bien, joven, de buena familia, buena gente, no es del medio. No quiere ser famosa, no le interesa la plata de Vicuña y su papá es banquero, imagínense”, detalló la periodista.

Tiempos de soltería

Vicuña tuvo una relación de poco más de una década con Pampita, con quien tuvo cuatro hijos. En 2016, en una polémica separación marcada por una infidelidad, el actor confirmó su romance con Eugenia “China” Suarez, con quien tuvo dos.

En agosto de este año, el chileno nuevamente confirmó una separación, esta vez con la actriz de El Hilo Rojo. “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, escribió entonces.

Meses después, su expareja protagonizó una serie de polémicas debido a un triángulo amoroso entre ella, Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi. Por su lado, Vicuña ha evitado aparecer en polémicas.