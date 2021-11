Victoria Pedretti es un rostro conocido en Netflix, ya que gracias a sus diversas producciones consiguió reconocimiento mundial.

Eleanor “Nell” Crain en The Hauting of Hill House y Dani Clayton en The Haunting of Bly Mano fueron personajes que la ayudaron a llegar donde está hoy, pero sin duda fue otro el que la catapultó a la fama.

Se trata de la dulce, obsesiva, cariñosa, celosa y psicópata Love Quinn en la serieYou, que la transformó en la actriz del momento.

Y es que este personaje es tan apasionante como repulsivo. Se trata de una chef californiana que es capaz de cualquier cosa (incluso matar) con el objetivo de mantener la familia perfecta que ha construido, factor que atrajo al público de forma sorpresiva.

Pero ¿quién es Victoria Pedretti? Más allá de su trabajo es poco lo que se sabe de ella y su vida personal, aunque en las últimas semanas ella ha ido revelando complejos episodios de su vida y cómo ha logrado lidiar con eso.

Victoria Pedretti y el Trastorno de Déficit Atencional

Comenzó recién su carrera en 2014, protagonizando el cortometraje “Sole”, sin embargo su angelical rostro y gran sonrisa se harían mundialmente famosos cuando se dispuso a interpretar a Love Quinn, la obsesión de Joe Goldberg en la segunda temporada de “You”.

Lleva sólo unos años en la industria cinematográfica pero ya se ha hecho un lugar, participando incluso en el éxito de Quentin Tarantino, “Once upon a time in Hollywood”.

Pero la fama y el éxito le costaron un poco más que a lo otros. Fue específicamente en entrevista con Glamour Magazine Uk cuando la estrella de Netflix se sinceró sobre tener un Trastorno de Déficit Atencional, uno de los problemas neuro-conductuales más comunes en la niñez.

Según comenta UC Christus, este trastorno implica que los niños que lo padecen tienen dificultad para prestar atención, presentan un comportamiento impulsivo y, en algunos casos, son hiperactivos.

Tras leer el poema “This is Not a Love Letter” en el que una mujer cuenta la historia de su aborto a sus amigas, la actriz comentó sobre como lidió con su diagnóstico desde temprana edad.

Pedretti señaló que nunca dejó que eso la definiera. “Yo tenía seis o siete años y me dijeron: ‘Es posible que nunca puedas leer y escribir bien. Vas a tener una tasa más alta de ensimismamiento, una tasa más alta de uso de drogas, una tasa más alta de muchos problemas médicos. Va a ser muy difícil para ti llevar un estilo de vida saludable’. Solo miré esa etiqueta y dije: ‘No, ese no soy yo”.

La actriz también comentó que su diagnóstico se calificó como grave, aunque no tiene claro lo que eso significa, pero que el diagnóstico haya sido a tan temprana edad -6 o 7 años- le perjudicó.

“Fue tan dañino para mí a esa edad porque no hizo nada por cómo me definía. Solo permitió que otras personas hicieran suposiciones y sintieran que tenían las respuestas para algo mucho más complejo que TDA”, dijo.

Añadió a su declaración: “Las personas con TDA son muy diferentes. Recuerdo que fui a un grupo de apoyo y dije: ‘No me gustan estas personas’, ¿y por qué debería hacerlo? Esos diagnósticos mentales, siento que a menudo hacen mucho más por las personas que lo tratan, que para el individuo real que tiene una comprensión y se siente empoderado dentro de su identidad”.

Además, comentó sobre cómo utilizó su diagnóstico para empoderarse tras terminar su educación. “Encontré la manera de tener una carrera y hacer una vida para mí. Creo que siempre me cuestioné que sería lo que simplemente me cabreó porque la gente no era particularmente complaciente o comprensiva al respecto.”

Sumó a su comentario la actitud que tuvo su entorno inmediato con ella, detallando que: “La gente trató de hablarme sobre mi propio cerebro y mi propia mente, toda mi vida. Creo que eso es realmente destructivo, pero ahora puedo verlo. Siento que necesito hablar de ello porque necesito que otros jóvenes que están luchando en la escuela, o luchando con sus emociones y sentimientos, sepan que es frey normal, que no sean deficientes o defectuosos.”

La protagonista de You también lanzó una crítica al sistema educativo de Estados Unidos, solicitando que los profesores debían tener la capacidad y herramientas para entender a personas como ella.

En la intimidad con Victoria

La actriz también participó en una íntima entrevista para el portal StyleLikeU, una plataforma de video que fundó Elisa Goodkind y su hija Lily Mandelbaum, para difundir historias sobre la autoaceptación, la expresión de la individualidad y el empoderamiento que entregan mujeres activistas, artistas, modelos, etc.

Son 17 minutos en los que la actriz se desahoga sobre la timidez que la persiguió desde niña , mientras se va quitando las prendas de ropa que lleva hasta lograr la comodidad absoluta.

En ese instante señaló que durante sus últimos años de colegio y principios de la universidad se preocupaba mucho e incluso llegaba tarde a clases, sólo para asegurar que su maquillaje fuera perfecto y se pudiera esconder detrás de este.

Victoria, quien posee una cuenta verificada en Instagram, no publica imágenes en ella, de hecho actualmente sólo hay un trailer sobre el estreno de la última temporada de You.

Respecto a su performance en redes sociales la actriz señaló que no postea imágenes de ella misma indicando “me preocupa que cultivaría la idea de que quiero o necesito la atención de estas personas (en RRSS), cuando en realidad no la necesito (…) siento que hay cosas que necesitan más atención y no la están teniendo”.

También confesó que tiene miedo de que la gente piense que es “rara”. “Yo siempre quise tener amigos, sabes, y ahora que hay tantos ojos de personas encima mío, ¿debo esperar que acepten mis diferencias?”, aseveró.

Un pasado doloroso

En medio de preguntas sobre su vida, Pedretti dio una cruda confesión señalando que proviene de un hogar abusivo, algo que descubrió junto a una psicóloga, lo que la deprimió cuando justo estaba en un demandante programa de actuación universitario. Era un momento en el que ni siquiera quería ir a clases.

Explicó casi entre lágrimas que hace un tiempo tuvo una pareja que logró generar un ambiente seguro para ella, para que pudiera experimentar precisamente eso.

Respecto de cuándo se siente mejor señaló: “Me siento más hermosa cuando me involucro en cosas que me brindan placer (…) Cuando siento que me estoy involucrando en divertirme, decorarme de una manera que no es opresiva para mí, sino en realidad una verdadera expresión o extensión o embellecimiento de lo que siento que está pasando por dentro en lugar de minimizarme o boxear o tratar de atraer a alguien más que a mí”.

A continuación puedes ver un extracto de la entrevista a la actriz, subtitulado en español.

Una nueva relación

Victoria ha hecho noticia durante las últimas semanas por la nueva relación que mantendría con su compañero de elenco Dylan Arnold, quien interpreta a Theo Endgler en la serie de Netflix.

El actor se incorporó al elenco que grabó su tercera temporada en plena pandemia para interpretar a un joven que termina siendo el amante de Love Quinn, el personaje de Pedretti.

Según informó Cosmopolitan, la química habría traspasado la pantalla, esto porque medios han informado sobre la relación de ambos, aunque ninguno de los actores lo ha confirmado aún.

La relación causó polémica debido a que en la serie de ficción se les presenta a ella como una mujer adulta, y a Theo como un adolescente. Claro que en la vida real Victoria Pedretti es un año menor que el actor, pero eso no se refleja en las producciones hollywoodenses, cuando las mujeres son castigadas por la industria intepretando a personas mucho mayores que la edad que realmente tienen.

Según relató Sensacine México los usuarios realizaron comentarios del estilo “¿Por qué preocuparía eso a alguien? ¿Cuántos hombres de 40 años, o más, salen con mujeres de 21 años y nadie se ‘preocupa?’, añadiendo otro comentario en el que fanáticos de la serie señalan que: “Hacen una pareja muy rara pero, mientras estén felices, es todo lo que importa”.

De acuerdo al último capítulo de You todo hace pensar que la actriz no estaría en la cuarta entrega de la serie, pese a que nada se puede asegurar con los productores del popular show.