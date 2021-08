Francisca García Huidobro se msotró orgullosa y emocionada tras el estreno de la primera canción de su hijo Joaquín, quien fue fruto de la relación con el conductor Julio César Rodríguez.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, “Fran” compartió un extracto del videoclip y un extenso mensaje de apoyo, el cual también recibió diversos comentarios por parte de la comunidad de la actriz.

“Siempre te digo que no tengo palabras para expresar el orgullo y la admiración que siento por ti. Bueno, hoy tampoco me alcanzan las palabras asique sólo te diré por centésima vez que eres un seco total”, comenzó diciendo.

“Que tu carisma y talento son las mejores cartas de presentación para alguien. Que tu esfuerzo y dedicación están dando frutos y que te lo mereces de sobra. Que nunca nadie le ponga techo a tus sueños Joaquín; aquí estaremos siempre para acompañarte”, continuó.

“Te requete AMO Delicia, porque sin importar cuantos seguidores, likes, visualizaciones tengas, siempre serás MI DELICIA”, cerró la publicación.

El joven de 15 cuyo nombre artístico es NineTeen Elevnn, estrenó su primer canción titulada Cuándo y Dónde, la que tiene un mezcla de ritmos urbanos disponible en las diferentes plataformas musicales, además de un videoclip que ya se encuentra en YouTube.

Incluso, el mismo Joaquín escribió en sus redes que “no me queda más que agradecerles del fondo de mi corazón todo el apoyo que me han dado. Desde que era pequeñín, pequeñín siempre soñé con salir en YouTube cantando mi propia canción con la gente que me quiere y me respalda, y 6 años después aquí estoy”.

“Ha sido un camino complicado, pero es su apoyo el que me hace salir adelante más fuerte cuando me tropiezo, el hecho de saber que si estoy mal tengo una familia que me respalda, y que siempre me dirá lindas cosas cuando esté mal o cuando esté bien”, escribió. A su vez, destacó y agradeció el apoyo de sus padres, quienes han apoyado su camino de músico.

Por su parte, Julio César Rodríguez también se hizo presente en redes sociales para felicitar a su hijo, indicando que: “Estoy muy orgulloso de ti hijo querido! Tu pasión , tenacidad y trabajo están dando frutos. Te las has arreglado solo para salir adelante. Me saco el sombrero por ti”.

Puedes escuchar la canción a continuación: