El bajista de la legendaria banda británica ‘Queen’, reapareció tras años de anonimato. John Deacon caminaba tranquilamente por las calles de Londres fumando un cigarrillo cuando fue fotografiado.

El músico actualmente tiene 69 años y para muchos luce irreconocible. Hace años dejó la vida de ‘rockstar’, luego del fallecimiento de Freddie Mercury en 1991.

Si bien es multimillonario, optó por un estilo más bien sencillo. Así quedó retratado en una imagen que salió publicada hace unos días en el medio inglés The Sun, donde se le ve como un ciudadano inglés promedio.

El diario The Sun publicó ayer fotos de John Deacon caminando relajado por Londres.

Alejado de la luz pública, John Deacon decidió no seguir con la banda luego de la muerte de Freddie, lo extrañamos, pero nos alegra pensar que estará feliz alejado de los focos.#johndeacon#GSTQ pic.twitter.com/djE1Mf3iYF — Queen Paraguay (@QueenFanPy) March 15, 2021

Los otros dos miembros de Queen, Roger Taylor y Bryan May, aseveraron hace algunos años que no tienen relación cercana con el bajista, ya que este último optó por escapar de todo el mundo del espectáculo, debido a que se vio muy afectado por la muerte del vocalista.

“No estamos en contacto porque John es realmente un sociópata”, bromeó Roger Taylor hace unos años. “Ha dado su bendición a lo que Brian y yo podemos hacer con la marca Queen. Y desde luego lo hemos aprovechado muy bien”, explicó el baterista.

Deacon es autor de icónicas canciones de ‘Queen’, como “Another One Bites The Dust”, “You’re My Best Friend”, “I Want To Break Free”, entre otras.

Según el medio antes mencionado, John Deacon dio una rara entrevista hace unos años donde compartió su amor por el té y sus hijos, y dijo ser un aficionado por el golf.

Actualmente, el bajista vive en un barrio de clase media de Londres junto a su esposa Veronica Tetzlaff. Las pocas veces que se le ve en público está paseando por un parque llamado Greenwich y haciendo las compras en el supermercado.