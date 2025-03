Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El comunicador Karol Lucero se vio envuelto en una polémica tras ser acusado por excolaboradores de no remunerar adecuadamente su trabajo, ofreciendo "experiencia" como única compensación a pesar de designar tareas y supervisar horarios, incluso vigilando la oficina con cámaras de seguridad. Ante esta situación, el Ministerio del Trabajo aclaró que la experiencia no puede sustituir el pago económico establecido en un contrato formal, recordando la implementación gradual de la Ley de 40 Horas y destacando los derechos de los trabajadores, incluyendo a menores de 18 años. El Gobierno instó a denunciar irregularidades laborales en la Dirección del Trabajo y enfatizó que la juventud e inexperiencia no son excusas para incumplir la ley laboral.