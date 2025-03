Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El programador Sebastián Wilson creó la plataforma Ok To Shop hace 5 años luego de descubrir ingredientes de pollo en una sopa "de vegetales". Esta App gratuita permite escanear códigos de barra para informar a los consumidores si los productos son aptos para veganos, vegetarianos, alérgicos, entre otros. Convenios con supermercados y una reciente alianza estratégica con Carozzi han fortalecido la presencia de Ok To Shop, que se expande a Perú, Colombia y Argentina. La iniciativa ayuda a personas con necesidades alimentarias especiales y promueve decisiones informadas. Carozzi, por su parte, promueve un estilo de vida saludable y se enfoca en mejorar la experiencia de compra con información detallada.