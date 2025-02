US$81 billones (sí, billones en español) fueron a parar a la cuenta de un cliente en una operación donde Citigroup solo debía depositarle unos US$280 dólares, equivalente a poco más de $260 mil en moneda chilena.

El curioso “error” fue detectado 90 minutos después del depósito, por una tercera persona, y varias horas después el pago fue revertido, según consigna Forbes.

Esta no es la primera vez que Citigroup incurre en transacciones erróneas con grandes sumas de dinero. Solo en 2024, la empresa estadounidense tuvo 10 “errores de gran magnitud”, con montos incorrectos que luego debieron ser reintegrados.

Con todo, el medio especializado señalan que estas situaciones conocidas como “casi accidentes” -donde los fondos no se pierden- no se requieren que se informe a entidades reguladoras. Por ello, no se conoce una cifra exacta sobre cuántas veces ocurre esto en el sector bancario.

¿Por qué Citigroup depositó US$81 billones en una cuenta personal?

Según consigna Forbes España, hubo una serie de inconvenientes que terminó en este megadepósito “casi accidente”.

El sistema de pagos ya había bloqueado una serie de transacciones de menor tamaño. Por ello, un empleado de Citi se vio en la necesidad de ingresar la cifra de la transacción “a mano”.

Cabe destacar que el sistema de respaldo del banco tenía una interfaz difícil de manejar, según Forbes.

En este sentido, la zona donde se debía ingresar el monto de dinero ya venía con 15 ceros incluidos. Por ello, se habría marcado erróneamente la cifra billonaria y el trabajador que anotó el monto, como el que aprobó la transacción, no se percató del asunto.

Tal accidente ocurrió en abril del 2024.

Forbes agrega que el banco norteamericano está enfocando esfuerzos en mejorar sus sistemas y procesos, destacando que en 2020, se enviaron US$900 millones a acreedores de Revlon.