Elon Musk y un grupo de inversores ofrecieron 97.400 millones de dólares (más de 94.500 millones de euros) por comprar la empresa sin ánimo de lucro que controla OpenAI, una de las firmas líderes en inteligencia artificial (IA), según informa este lunes The Wall Street Journal (WSJ).

Según trascendidos, el consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, rechazó la oferta con un lacónico “No, gracias”, a falta de que se pronuncie el resto de la junta directiva.

El abogado de Musk, Marc Toberoff, dijo al WSJ que entregó a la junta directiva de OpenAI la oferta de compra no solicitada; y aportó una declaración de su cliente -ejecutivo de Tesla y SpaceX y miembro del Gobierno de Estados Unidos- en la que desgrana sus motivos.

“Es momento de que OpenAI vuelva a la fuerza positiva que fue una vez, de código abierto y centrada en la seguridad. Nos aseguraremos de que eso ocurra”, indica Musk en la declaración de su abogado.

La oferta, que va dirigida no a OpenAI sino a la entidad sin ánimo de lucro que la controla, se produce después de conocerse que OpenAI planea transformarse parcialmente en una empresa comercial en 2025 para obtener más capital para desarrollar sus servicios de IA.

Musk cofundó OpenAI en 2015 junto al actual consejero delegado de la empresa, Sam Altman, bajo la figura de una organización sin ánimo de lucro, y tras abandonarla en 2019, esta creó una subsidiaria comercial que le ha permitido recaudar inversiones de Microsoft y otros socios.

Musk, que está enzarzado en los tribunales con Altman, se ha opuesto a ese giro lucrativo, ha demandado a OpenAI para intentar frenar esa separación y ha cuestionado el valor que se dará a la empresa.

Según el WSJ, la oferta de compra del grupo de inversores liderado por Musk está respaldada por la propia empresa de IA del empresario, xAI, que podría fusionarse con OpenAI si se produce un acuerdo.

Altman respondió irónicamente en su cuenta de X, dirigiéndose aparentemente a Musk, propietario de esa red social: “No, gracias, pero compraremos Twitter (antiguo nombre de X) por 9.740 millones si tú quieres”.

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want

— Sam Altman (@sama) February 10, 2025