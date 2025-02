Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El magnate Elon Musk descartó tener interés en comprar TikTok mientras la plataforma sigue operativa en Estados Unidos debido a una prórroga de 75 días firmada por Donald Trump en enero. Musk afirma que normalmente no adquiere empresas, sino que las crea, afirmando que la adquisición de X (antes Twitter) "fue muy inusual". Aunque Trump sugirió la posibilidad de que un fondo soberano adquiera TikTok, Musk no ve claro el propósito de comprar la aplicación aparte de lo económico. Mientras Trump menciona a Microsoft y Oracle como posibles interesados en adquirir TikTok, Musk no ha considerado qué haría en caso de interesarle la plataforma China.