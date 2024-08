El fabricante de cosméticos brasileño Natura registró pérdidas de 1.793,8 millones de reales en el primer semestre, atribuidas a los ajustes contables por los problemas financieros de su subsidiaria Avon en EEUU, que se acogió a la ley de quiebras. Aunque los ingresos aumentaron, destacando las ventas de Natura Brasil y la estabilización de Avon Brasil, las ventas de Avon International cayeron un 9,4%. El Ebitda de Natura &Co Latam subió un 11,6%, mientras que el de Avon International cayó un 31,7%. El CEO de Natura, Fábio Barbosa, respaldó la decisión de Avon de reestructurarse y espera que esto fortalezca a la empresa. Natura no prevé impactos fuera de EEUU por esta reorganización.

El fabricante de cosméticos brasileño Natura registró pérdidas por 1.793,8 millones de reales (unos 327 millones de dólares o 299,2 millones de euros) en el primer semestre, con un aumento del 29,6% frente a las del mismo período de 2023, informó la compañía este martes.

El fabricante atribuyó el aumento de sus pérdidas a los ajustes contables derivados de los problemas financieros que llevaron a la subsidiaria en Estados Unidos de su controlada Avon a acogerse ayer lunes a la ley de quiebras de ese país.

Natura aclaró en su comunicado que, pese a ese resultado, los ingresos siguieron aumentando gracias a “una fuerte dinámica de ventas de Natura Brasil” y a la estabilización de Avon Brasil, que no fue incluida en el proceso de reestructuración financiera.

Las ventas de Natura en el primer semestre sumaron 13.457,9 millones de reales (unos 2.449,5 millones de dólares), con un ligero aumento del 0,1% con respecto a los seis primeros meses del año pasado.

Sin embargo, mientras que las ventas de la subsidiaria Natura &Co Latam subieron un 2,9%, las de Avon International se redujeron un 9,4%.

Tan solo en el segundo trimestre los ingreso de Natura aumentaron un 14,8% y los de Avon tan sólo redujeron en un 0,8%, muy por debajo de la caída sufrida en el primer trimestre (-11,3%).

El Ebitda (resultado bruto de explotación) de la empresa subió un 9,3%, hasta 1.486,2 millones de reales (unos 270,5 millones de dólares) en el primer semestre, gracias a un aumento del 11,6% del correspondiente a Natura &Co Latam.

El Ebitda de Avon International, por su parte, cayó un 31,7%.

El consejero delegado de Natura, Fábio Barbosa, anunció en el comunicado el apoyo del grupo a la decisión de Avon Products Inc., “la controlada no operacional con sede en Estados Unidos y que Natura adquirió cuando compró el grupo Avon en 2020”, de acogerse al capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos.

Según Barbosa, el proceso para resolver el endeudamiento de la empresa y los pasivos preexistentes permitirá a la empresa regresar “más sólida y sustentable”.

“Natura &Co, como mayor acreedora de Avon Products Inc., apoya esa reorganización y considera esa decisión como un importante paso en su jornada de simplificación iniciada hace algunos años”, afirmó el ejecutivo, quien aclaró que Natura no espera ningún impacto de ese proceso en las operaciones de la empresa fuera de Estados Unidos.