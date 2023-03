El vicepresidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme), Héctor Sandoval, se refirió al futuro del organismo luego que ayer se rechazara la idea de legislar la Reforma Tributaria.

“Nosotros creemos que es una oportunidad para poder conversar y para poder tener una Reforma Tributaria acorde a la realidad del país y, por supuesto, tomar en consideración la realidad de las pymes. Por lo tanto, yo creo que hay que mirarlo por el lado positivo; si se llega a un buen acuerdo, esto podrá entrar en tabla de nuevo en el Senado y tener la ansiada Reforma Tributaria”, señaló Sandoval en conversación con el programa Podría Ser Peor de La Radio.

Así también explicó que “las pymes no son beneficiadas por la reforma, pero sí salían afectadas porque todos los impuestos le llegan a todos los chilenos, y las pymes están pasando por un minuto complejo”.

“Por lo tanto, era una forma de poder abordar la situación real y llegar a una reforma debidamente consensuada. Era porque ha habido mucho diálogo, pero finalmente el Gobierno tiene un programa que lo está llevando adelante y mucho de lo que hemos visto nosotros en los textos legislativos, de los proyectos de ley, tienen que ver con sus planteamientos y se ha insertado poco de la realidad de las pymes”.

Reforma Tributaria

Al ser consultado sobre en qué punto les hubiese gustado que se les escuchase más, Sandoval indicó que “esta Reforma Tributaria habla de cobrarles más a lo más ricos y no afectar a las pymes, pero con un sistema tributario tan complejo (…) que finalmente todo esto se confunde y las pymes con suerte miran lo que les envía -como propuesta- Impuestos Internos (…) y no cuenta con servicios especializados, tributarios o legales que puedan ayudar en esto”.

“Las reglas tributarias deben ser sumamente claras y no ser interpretativas, y cuando decimos que las pymes tienen un régimen pyme, debiesen ser parte de eso. Pero no empezar a mirar si tiene familiares, si tienen ingresos (…)”, añadió el vicepresidente de la Conapyme.

En esta línea, Sandoval precisó que lo que hay que cuidar es que “las reglas que se hacen para otros, no afecten a las pymes”. Además, dijo que tal y como está el proyecto, sí está afectando.

En tanto, dijo que sí “ha habido mucho diálogo, muchas mesas de trabajo, pero finalmente se está haciendo lo que era parte del programa del actual Gobierno. Entonces, cuando los diálogos ocurren, obviamente deben escuchar ambos, y no ser un diálogo para legitimar una decisión que se tiene tomada”.

Al preguntarle si prefiere este escenario o si le hubiese gustado un escenario de una votación favorable a la idea de discutir, Sandoval dijo que prefiere este escenario, “porque permite discutir enserio”.

“Nosotros queremos sentarnos en la mesa, queremos avanzar. Pero le puedo asegurar que si esto no hubiese ocurrido, no estaríamos hablando de hacer algo bastante más equitativo (…) que no seamos lo más chicos los que paguemos la cuenta”, sentenció el vicepresidente de Conapyme.

