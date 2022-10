Frente a la llegada del Cyber Monday, evento digital que se realizará desde el 3 al 5 de octubre, la Policía De Investigaciones entregó una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar cualquier tipo de ataques cibernéticos.

Esto en el marco de los diferentes hackeos que han sufrido diversas entidades a nivel nacional, y al aumento de las posibilidades de que las personas sufran este tipo de situaciones.

La subinspectora de la Brigada del Cibercrimen Metropolitana, Melisa Muñoz, llamó a poner especial cuidado y atención a ofertas que se vean muy exageradas o tentativas, junto con asegurarse de comprar en los sitios oficiales de las diferentes tiendas.

“Debemos entrar a dudar si esta es real o no, y verificar quizás en otro sitio web la diferencia de precios entre una y otra. Nosotros señalamos a la gente siempre ser cautelosos con la información sensible, ya sean datos personales, contraseñas, claves de acceso, etc., ya que esa información nunca va a ser pedida por un vendedor de sitio web”, enfatizó la subinspectora.

Dentro de las recomendaciones destacadas de la PDI, se encuentran también revisar que las URL de los sitios no estén cortados, y en caso de efectivamente sufrir uno de estos ataques, el llamado es a denunciar directamente a las oficinas de la PDI, lo antes posible.

Recordemos que en esta edición 2022 serán casi 800 las páginas webs que ofrecerán miles de productos a precios especiales, las que pueden ser revisadas directamente en el sitio Cyber.

Así lo detalló la directora ejecutiva de eCommerce de la Cámara de Comercio de Santiago, Yerka Yukich, quien proyectó que en este evento

esperan que las ventas alcancen los 433 millones de dólares.

Finalmente, la ejecutiva indicó que esta vez estarán incluidas marcas de Valparaíso, Puerto Montt y productos de emprendedores de Rapa Nui.