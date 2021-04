En Valdivia, Región de Los Ríos, la pandemia no ha sido excusa para interrumpir una pugna que enfrenta judicialmente a dos empresarios que operan centros comerciales o malls en el sur del país.

El foco del conflicto que se arrastra por varios años es el nuevo “Mall Paseo Valdivia”, ligado al Grupo Pasmar, empresa controlada por Jack Mosa. Su competencia es Jean Jano Kourou, controlador del otro centro comercial valdiviano conocido como Plaza de Los Ríos. Los separan uno de otro apenas 300 metros en plena capital regional. Y un detalle: ambos son de origen de sirio.

La disputa en clave económica y judicial, se ha desarrollado en sede civil, administrativa y penal, donde se cruzan acusaciones mutuas donde la manivela que mueve todo son millones y millones de dólares en inversión.

Una de ellas, por ejemplo, es la denuncia que realizó Jean Jano Kourou en contra la compañía de Mosa, donde cuestionó la validez del permiso para iniciar la edificación, documento clave para cualquier obra.

Los hechos se remontan a febrero de 2014 cuando Pasmar -empresa controlada por Mosa- solicitó a la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la Municipalidad de Valdivia, la autorización para levantar su nueva inversión, en un terreno ubicado en el centro de la ciudad.

La posible entrada de otro actor en el negocio del retail en la zona activó la alerta del clan Jano. Su temor no era baladí. El Grupo Pasmar opera siete malls: cinco en la ciudad de Puerto Montt, uno en Puerto Varas y otro en Castro. Es el hermano mayor de Aníbal Mosa, accionista de Colo Colo, y -según reveló el diario La Tercera- además dueño del 13,2% de las acciones de Parque Arauco. En suma, un adversario económicamente peligroso.

Desde la petición del mencionado permiso transcurrieron cuatro años donde las obras avanzaron progresivamente, pero no exenta de problemas ni cuestionamientos. En este contexto, Jano presentó en junio de 2018 una querella ante el Juzgado de Garantía de Valdivia por presuntos delitos de usurpación de identidad y prevaricación administrativa, patrocinada por los exfiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena.

No obstante, la estrategia legal chocó con un muro: la Fiscalía local resolvió “no perseverar” en la investigación el 7 de septiembre de 2020, ya que no se reunieron “antecedentes necesarios para fundar una acusación”.

Pese a lo resuelto por el organismo perseguidor, en la carpeta de investigación existen declaraciones y un peritaje caligráfico que establecen una falsificación de firmas para obtener el permiso municipal.

De acuerdo a esos documentos, se presentó un “estudio de mecánica de suelo” que no auscultaba el terreno de Valdivia, sino el utilizado para erigir el mall de Puerto Montt, cuyo dueño es Mosa. Eso implicaba que no existía un análisis de ingeniería sobre la calidad del suelo en una zona donde los movimientos telúricos han dejado su marca indeleble, al menos, en el último siglo.

¿Es mía?

El ingeniero calculista, Jorge González Narbona, testimonió ante la Policía de Investigaciones (PDI) el 8 de agosto de 2019. En su declaración sostuvo que su participación en el diseño del proyecto fue hasta 2014. “Los planos tienen (dicen) año 2013, y desconozco cómo siguió el proyecto, ya que nuestra oficina dejó de participar”.

Sobre la eventual falsedad de su firma en la solicitud del permiso de edificación dijo: “debo indicar fehacientemente que no es mi firma original”.

“La firma no la encuentro parecida a la mía (…) no recuerdo si firmé o no firme la solicitud de permiso de edificación para este proyecto”, agregó.

Luego, el otro ingeniero, Pedro Bartolomé Bachelet, quien mencionó que su rol en el proyecto fue de revisor estructural, respondió a la PDI: “No lo recuerdo, pero creo que no lo firmé. Mi secretaria manifiesta que dicha solicitud de edificación no llegó a nuestra oficina”. Sin embargo, ambos, cuando fueron interrogados por el Ministerio Público, morigeraron sus dichos.

La PDI realizó peritajes caligráficos a la solicitud de permiso de edificación, firmada por González Narbona y Bartolomé Bachelet, y concluyó que las firmas de los profesionales en el documento eran “falsas”.

También lo hizo con la memoria de cálculo del proyecto -documento relevante para autorizar el permiso-, firmada por Jorge González Narbona, la cual determinó que era “genuina”. En este punto, según declaró el ingeniero a la PDI, la memoria en comento fue realizada para un proyecto de Pasmar en Puerto Montt.

Suma y sigue

La causa penal concluyó en septiembre de 2020, pero en Valdivia la disputa no cesó. Esto porque Jano halló un nuevo flanco por donde buscó detener -infructuosamente- el avance de la competencia. Esta vez, buscó declarar la caducidad de la autorización municipal.

Por lo anterior, recurrió a la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Ríos. Haciéndose eco de la denuncia, la entidad presentó los antecedentes al Juzgado de Policía Local. Este último, en un fallo de ocho páginas, que data del 19 de marzo del corriente, estimó que la presentación era “extemporánea”.

Asimismo, que la eventual falsificación de firmas era una materia de carácter penal que estaba fuera de sus atribuciones, y que esta ya estaba en conocimiento del órgano competente. Jano sumó una nueva derrota.

Lea el fallo completo:

Sin embargo, de la lectura de la resolución, se colige que el magistrado tomó al menos en consideración algunas de las imputaciones que Jano realizó en contra de Jack Mosa. Entre ellas la falta de profesionales encargados para el cálculo de la obra, a lo que este último respondió en contrario, argumentando que sí contaba con ingenieros competentes, entre otros puntos.

Larga disputa

Los desencuentros también han escalado a los tribunales de alzada. En enero de 2020, la Corte de Apelaciones de Santiago estableció que las empresas de Jano incurrieron en prácticas de competencia desleal, por las acciones legales presentadas contra la construcción del centro comercial.

La causa actualmente se encuentra en la Corte Suprema, pues la defensa de Jean Jan Kourou, el abogado Tomás Fabres, interpuso un recurso de casación para revocar lo resuelto por la Corte de Apelaciones.

Respuestas

La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío contactó a la abogada del estudio jurídico QRF, Camila Flores Delpiano, quien funge como patrocinante del Grupo Pasmar, sobre los conflictos que ha mantenido su cliente con Jano durante años.

Respecto a la gran cantidad de acciones judiciales y administrativas que Jano ha interpuesto en contra de su cliente, la profesional sostuvo que “hemos tenido que defendernos de cada una de las acciones judiciales y administrativas iniciadas por el grupo empresarial del Sr. Jano, desacreditando las imputaciones, con antecedentes de hecho y argumentos jurídicos sólidos, lo que nos ha llevado a obtener sentencias favorables en todas las sedes”.

Frente a los cuestionamientos que existen, la abogada agrega que el proyecto “cuenta con todos los estudios y permisos que la ley impone, los que han sido tramitados paso a paso desde 2014, es decir, no sólo tiene una memoria de Cálculo que Jean Jano señala de manera insólita inexistente, sino también, con el respaldo de empresas de amplio prestigio”.

Parque Arauco

Jack Mosa ha ido de menos a más. Desde La Región de Los Lagos, donde operan sus centros comerciales, intenta expandirse hacia el norte, hasta Los Ríos, con el “Mall Paseo Valdivia”.

Pero también ha ido de menos a más en la Región Metropolitana. Esto porque su participación en otro grande del retail ha ido in crescendo a lo largo de los últimos meses. Esto, según reveló el diario La Tercera, porque su participación en la empresa que domina el clan Said Somavía llegó a un 13,2% en acciones. Un aumento silencioso.

La jornada de este jueves, según recogió el mismo matutino, estuvo marcada por las últimas negociaciones del directorio del centro comercial ubicado en el sector oriente de la capital, y donde la interrogante era saber si Mosa postularía o no a un segundo director, donde incluso se especulaba con su nombre mismo. Finalmente “desistió”.

Contraloría

Al cierre de esta edición, el abogado Fabres, adelantó que recurrirá a la Contraloría Regional de Los Ríos, para intentar, una vez más, revocar el permiso de edificación del Mall Paseo Valdivia. Lo anterior, buscando un pronunciamiento sobre la “juridicidad del Permiso de Edificación (…) otorgado por la DOM de la Municipalidad de Valdivia”.

“La solicitud de declaración de ilegalidad se funda en el hecho de que dicho permiso de edificación se otorgó en base, esencialmente, a una memoria de cálculo del proyecto y a una solicitud de permiso, que fueron falsificadas”, señala la presentación.

La pugna por los malls, suma ahora, un nuevo escenario.