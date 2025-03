El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró el martes que el país “no se detendrá” y seguirá comprando bitcoin para su reserva estratégica, pese a que el criptoactivo dejará de ser moneda de curso legal en la economía local.

“No, no se detiene (la compra de bitcoin). Si no se detuvo cuando el mundo nos condenó al ostracismo y la mayoría de los ‘bitcoineros’ nos abandonaron, no se detendrá ahora y no se detendrá en el futuro”, señaló el mandatario en su cuenta en la red X.

Bukele no precisó en qué momento los ‘bitcoineros’ dejaron de ver a El Salvador como una opción.

“This all stops in April.” “This all stops in June.” “This all stops in December.”

No, it’s not stopping.

If it didn’t stop when the world ostracized us and most “bitcoiners” abandoned us, it won’t stop now, and it won’t stop in the future.

Proof of work > proof of whining https://t.co/9pC0PoY3YQ

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 4, 2025