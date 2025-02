Un escándalo está aconteciendo en Argentina, luego que el presidente Javier Milei promocionara en su cuenta de X (Twitter) un proyecto de criptomoneda del cual luego tuvo que retraerse, reconociendo que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto”, por lo que decidió desligarse del mismo.

Se trata de la moneda digital $LIBRA, que supuestamente pertenece a la iniciativa “Viva La Libertad Project”.

Vale destacar que la criptomoneda ha tenido un desplome brutal, por decir lo menos.

Según se aprecia en la página CoinMarketCap, en su lanzamiento del 14 de febrero, presentaba un precio de US$1,09, cerca de $1.034. Sin embargo, al momento de redactar esta nota, ha caído hasta los US$0,19, (para luego rebotar un par de céntimos).

Es decir, llegó a valer unos $180, por lo que las personas que entraron a comprar por el aviso del presidente, habrán visto desvanecidos en cuestión de horas su “inversión”.

A las 07:01 pm del 14 de febrero, un posteo de Milei anunciaba lo que sería su apoyo a la mencionada criptomoneda.

“La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina”, señalaba en mensaje.

En él, se añadía una página web, la dirección del contrato de la criptomoneda y su nombre, “$LIBRA”.

Aunque luego el libertario tuvo que borrar el tweet, esto no evitó que tuviera -al menos- cuatro millones de visualizaciones, de las cuales muy probablemente, cientos, miles o decenas de miles decidieron comprar la “meme coin”, o criptomoneda meme.

Pasaron las horas, y el mandatario argentino tuvo que salir a explicar y decir que no tenía “vinculación alguna”, con el proyecto.

“No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, señaló, agregando una ácida crítica a quienes “quieren aprovechar esta situación para hacer daño”, apuntando “a las ratas inmundas de la casta política”.

Por otro lado, está KIP Protocol, empresa que se encargó de lanzar la cripto $LIBRA y que ayer celebraba también con un posteo en X.

En el mensaje, escribieron que “queremos aclarar que el presidente Milei no estuvo ni está involucrado de ninguna manera en el desarrollo del proyecto que es absolutamente privado”.

Sin embargo, con el pasar de los minutos los propios usuarios añadieron una nota explicativa, citando el tweet de Milei y advirtiendo en mayúsculas “SCAM”.

Las críticas en X no se hicieron esperar. Algunos apuntaban a que “le robaron a la gente”, mientras otros preguntaban si se iba a devolver el dinero.

Aunque Milei dijo que no estaba relacionado al lanzamiento de $LIBRA, si cabe destacar que un posteo del 25 de octubre de 2024, muestra al mandatario con el co-fundador y CEO de KIP, Julian Peh, donde conversaron sobre infraestructura y aplicaciones de IA.

KIP Protocol marks historic milestone in LATAM expansion 🔥

Tech Forum in Argentina was one for the books! Our Co-Founder and CEO @julian_kip met with President Javier Milei to outline how KIP's decentralized AI technology aligns with Argentina's vision to become a global tech… pic.twitter.com/Bqk3zjZS7f

— KIP Protocol (@KIPprotocol) October 25, 2024