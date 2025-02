Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El presidente Gabriel Boric se equivocó al indicar que el crecimiento económico estimado para el 2024 en Chile es el "mayor en 11 años", ya que la variación del Producto Interno Bruto (PIB) fue del 4,0% en 2018, superando el 2,5% previsto para el 2024. En este caso, donde las cifras del 2021 no se consideran en esta comparación, se podría hablar del mayor avance en seis años, no en 11. Boric mencionó que el último Imacec mostró un crecimiento inédito en diciembre del año pasado. Con todo, falta por conocerse el informe de Cuentas Nacionales, que contendrá la estimación del PIB durante el 2024 y confirmará -o no- las proyecciones del Gobierno.