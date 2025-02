Durante la promulgación de la nueva Ley Antiterrorista, el presidente Gabriel Boric destacó nuevamente el crecimiento de la actividad económica. Específicamente, 6,6% durante diciembre de 2024.

“Esta semana comenzó con buenas noticias porque el último Imacec mostró que Chile está creciendo de manera inédita en diciembre del año pasado, con una cifra que superó todos los pronósticos. Esto da cuenta de un país que está creciendo y que puede crecer más”, comenzó diciendo el jefe de Estado.

Acto seguido, destacó “se dijo muchas veces -durante estos años- que era prácticamente un engaño afirmar que podíamos alcanzar un crecimiento del 2,5% el año 2024, sin embargo, así ha ocurrido”.

“Este es el mayor crecimiento en 11 años, sin considerar, por cierto, el año pospandemia en donde partíamos de una base inferior por la recesión que provocó la misma pandemia”, agregó.

Pdte. Boric: “Yo cuando voy afuera de Chile, hablo bien de mi país”

En la instancia, la autoridad dijo que hay algunos “que querrán negarlo, ver siempre la parte negativa, pero lo importante es que más allá de los dimes y diretes, seamos capaces de estar orgullosos de Chile”.

“La confianza es un intangible, pero que es muy importante en las sociedades. Si uno dice permanentemente que todo está mal, que es un desastre, que no somos capaces, probablemente va a costar más que salgamos adelante. Si uno, en cambio, con optimismo y realismo a la vez, dice podemos más, tenemos que esforzarnos más, pero Chile tiene las condiciones, los invito a salir adelante, los invito a esforzarse más para que tengamos objetivos conjuntos de mejorar la calidad de vida en nuestra patria, eso también genera efectos. Entonces recuperemos la esperanza”, comentó.

Asimismo, el Presidente de la República lanzó un “nuevo dardo” a la candidata de la UDI y RN, Evelyn Matthei, quien durante su participación en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, en Panamá, dijo que “Chile está absolutamente estancado”.

Ahora, Boric concluyó que “aquí no se trata solo de plata, no se trata solo de cifras, se trata de cuánto creemos en nosotros mismos, de cuánto creemos en el potencial de Chile. Yo cuando voy afuera, todo el mundo me habla de las tremendas posibilidades, de la admiración que tienen por Chile, y yo cuando voy afuera de Chile, hablo bien de mi país, creo que es lo que corresponde. Y estoy orgulloso de Chile, y creo que puede más, no me cabe ninguna duda que la gran mayoría va a estar de acuerdo con eso, trabajemos en esa línea”.