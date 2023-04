El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se encuentra por estos días cumpliendo con una amplia agenda de actividades en Estados Unidos, la que contempló reuniones con inversionistas de ese país; más una charla en donde fue consultado por la caída del ahorro en Chile, en la cual explicó que ello se debió a los masivos retiros de los fondos previsionales.

El jefe de la billetera fiscal, de acuerdo a un reporte de su Ministerio, promocionó las oportunidades de inversión en sectores de alto impacto.

En la instancia participó también la directora de la agencia InvestChile, Karla Flores; y la recientemente nombrada agregada de inversiones en Washington, Beatriz Herrera.

La actividad se organizó en cooperación con el Council of the Americas y Amcham.

Si bien no se detallaron los inversionistas que estuvieron en la junta, un reporte previo de Hacienda adelantó que los diálogos serían en el marco de un evento organizado por XP Investment, BBVA e Itaú Latam.

Charla más reuniones con FMI y Banco Mundial

En EEUU, Marcel participó también en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) realizadas en Washington DC.

El secretario de Estado, en el marco de su agenda, dictó asimismo una charla magistral sobre inclusión financiera en la Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC) de la Universidad George Washington, donde fue recibido por el decano de la Escuela de Negocios de la casa de estudios, Anuj Mehrotra.

El ministro partió su exposición destacando la importancia de la educación financiera, afirmando que usualmente “cuando se lee sobre economía en los diarios o se ve la televisión, parece se tratara básicamente de los bancos, los fondos de pensiones, las corporaciones, etc. Pero en la práctica, la economía se trata esencialmente de la gente”.

Es por ello que la autoridad enfatizó la necesidad de contar con orientaciones claras respecto del uso de los dispositivos que están presentes en la economía.

“Una buena educación financiera es esencial para hacer que la economía funcione mejor porque se necesita que las personas tomen decisiones informadas respecto de las cosas que le suceden día a día, sean pobres o ricos, todos tienen que tomar decisiones financieras”, sostuvo.

En esa línea, Marcel se refirió al avance en Chile respecto de la penetración de productos financieros, ya que un 86% de la población cuenta con al menos un producto, un 55% tiene ahorros y un 38% maneja un crédito.

En este punto, “aplaudió el importante rol que BancoEstado ha tenido en acercar los productos financieros a las personas, resaltando datos como que el 84% de los adultos son clientes de la entidad estatal”, comunicó Hacienda en su reporte de prensa.

Paralelamente, el ministro afirmó que la regulación en este aspecto sigue siendo clave.

“La educación financiera no sustituye a la regulación financiera, sigue siendo necesaria, no se puede presionar a la gente para que tome decisiones que no comprende lo suficientemente bien. Por lo que la regulación sigue siendo una parte necesaria de cualquier estrategia de inclusión financiera”, sostuvo.

Caída del ahorro en Chile

Al final de su exposición, Marcel respondió una ronda de preguntas.

Consultado sobre las razones de la caída del ahorro en el país, el ministro explicó que en gran parte se debió a los masivos retiros de los fondos previsionales.

Seguidamente, dijo que las “buenas políticas fiscales” del último tiempo han ayudado a mejorar los indicadores.

“La mayor parte del ahorro total proviene de los ahorros de los trabajadores y del sistema de fondos de pensiones y el segundo contribuyente más importante al ahorro nacional es el Gobierno. Y dado que el Gobierno tuvo un superávit después de un gran déficit, en términos de ahorro significó una reversión de unos nueve puntos porcentuales del PIB”, puntualizó.