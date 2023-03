El Banco de Inglaterra anunció este jueves una subida de los tipos de interés de un cuarto de punto porcentual, hasta el 4,25%, lo que supone el undécimo ascenso consecutivo, a fin de controlar el alza de la inflación, que está en el 10,4%.

Como habían anticipado los analistas en el Reino Unido, el comité de política monetaria de la entidad emisora inglesa votó 7 a 2 a favor de aplicar este nuevo aumento.

La decisión se conoce un día después de que la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) informase de que la inflación interanual británica se situó en febrero en el 10,4%, frente al 10,1% en enero, muy por encima del objetivo del banco de situarla en el 2%.

The Monetary Policy Committee voted by a majority of 7-2 to increase #BankRate to 4.25%. https://t.co/3us4oE1pmh pic.twitter.com/uPn7ubt3Pa

— Bank of England (@bankofengland) March 23, 2023