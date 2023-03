Durante tres jornadas consecutivas se llevó a cabo la XI Gran Feria de Capacitación de Sodimac, en el Centro Cultural Estación Mapocho, con gran afluencia de público, luego de realizarse tres años en forma online por la pandemia. Así que esta vuelta a la presencialidad tuvo a organizadores y asistentes muy felices.

Romina Salas, Brand Manager de Sodimac Chile, expresó, sobre el éxito del evento, que “estamos súper contentos. La verdad que volver a lo presencial resulta súper gratificante para nosotros, los maestros y las maestras lo estaban esperando. Venimos de tres ferias online que fueron muy satisfactorias, de mucho aprendizaje, pero nos pedían volver a lo presencial. Por lo mismo, mantuvimos el online pensando en la gente en otras regiones, y el resultado ha sido muy bueno.”

“Preliminarmente, vinieron cerca de 15 mil personas presenciales y más de 100 mil visitas a la versión online, nos hace estar muy contentos. Y quiero dar las gracias a los proveedores por confiar en nosotros, muchas gracias a toda la gente que vino varias veces, que se repitió, que se organizó, y que se pudo capacitar en esta gran feria”, aseguró.

Cierra la Gran Feria de Capacitación de Sodimac 2023 Durante tres jornadas consecutivas se llevó a cabo la XI Gran Feria de Capacitación de Sodimac, en el Centro Cultural Estación Mapocho, con gran afluencia de público, luego de realizarse tres años en forma online por la pandemia. BioBioChile | Durante tres jornadas consecutivas se llevó a cabo la XI Gran Feria de Capacitación de Sodimac, en el Centro Cultural Estación Mapocho, con gran afluencia de público, luego de realizarse tres años en forma online por la pandemia. Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Cierra la Gran Feria de Capacitación de Sodimac 2023 Durante tres jornadas consecutivas se llevó a cabo la XI Gran Feria de Capacitación de Sodimac, en el Centro Cultural Estación Mapocho, con gran afluencia de público, luego de realizarse tres años en forma online por la pandemia. BioBioChile | Durante tres jornadas consecutivas se llevó a cabo la XI Gran Feria de Capacitación de Sodimac, en el Centro Cultural Estación Mapocho, con gran afluencia de público, luego de realizarse tres años en forma online por la pandemia. Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Cierra la Gran Feria de Capacitación de Sodimac 2023 Durante tres jornadas consecutivas se llevó a cabo la XI Gran Feria de Capacitación de Sodimac, en el Centro Cultural Estación Mapocho, con gran afluencia de público, luego de realizarse tres años en forma online por la pandemia. BioBioChile | Durante tres jornadas consecutivas se llevó a cabo la XI Gran Feria de Capacitación de Sodimac, en el Centro Cultural Estación Mapocho, con gran afluencia de público, luego de realizarse tres años en forma online por la pandemia. Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Cierra la Gran Feria de Capacitación de Sodimac 2023 Durante tres jornadas consecutivas se llevó a cabo la XI Gran Feria de Capacitación de Sodimac, en el Centro Cultural Estación Mapocho, con gran afluencia de público, luego de realizarse tres años en forma online por la pandemia. BioBioChile | Durante tres jornadas consecutivas se llevó a cabo la XI Gran Feria de Capacitación de Sodimac, en el Centro Cultural Estación Mapocho, con gran afluencia de público, luego de realizarse tres años en forma online por la pandemia. Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Cierra la Gran Feria de Capacitación de Sodimac 2023 Durante tres jornadas consecutivas se llevó a cabo la XI Gran Feria de Capacitación de Sodimac, en el Centro Cultural Estación Mapocho, con gran afluencia de público, luego de realizarse tres años en forma online por la pandemia. BioBioChile | Durante tres jornadas consecutivas se llevó a cabo la XI Gran Feria de Capacitación de Sodimac, en el Centro Cultural Estación Mapocho, con gran afluencia de público, luego de realizarse tres años en forma online por la pandemia. Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Cierra la Gran Feria de Capacitación de Sodimac 2023 Durante tres jornadas consecutivas se llevó a cabo la XI Gran Feria de Capacitación de Sodimac, en el Centro Cultural Estación Mapocho, con gran afluencia de público, luego de realizarse tres años en forma online por la pandemia. BioBioChile | Durante tres jornadas consecutivas se llevó a cabo la XI Gran Feria de Capacitación de Sodimac, en el Centro Cultural Estación Mapocho, con gran afluencia de público, luego de realizarse tres años en forma online por la pandemia. Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Cierra la Gran Feria de Capacitación de Sodimac 2023 Durante tres jornadas consecutivas se llevó a cabo la XI Gran Feria de Capacitación de Sodimac, en el Centro Cultural Estación Mapocho, con gran afluencia de público, luego de realizarse tres años en forma online por la pandemia. BioBioChile | Durante tres jornadas consecutivas se llevó a cabo la XI Gran Feria de Capacitación de Sodimac, en el Centro Cultural Estación Mapocho, con gran afluencia de público, luego de realizarse tres años en forma online por la pandemia. Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Cierra la Gran Feria de Capacitación de Sodimac 2023 Durante tres jornadas consecutivas se llevó a cabo la XI Gran Feria de Capacitación de Sodimac, en el Centro Cultural Estación Mapocho, con gran afluencia de público, luego de realizarse tres años en forma online por la pandemia. BioBioChile | Durante tres jornadas consecutivas se llevó a cabo la XI Gran Feria de Capacitación de Sodimac, en el Centro Cultural Estación Mapocho, con gran afluencia de público, luego de realizarse tres años en forma online por la pandemia. Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Cierra la Gran Feria de Capacitación de Sodimac 2023 Durante tres jornadas consecutivas se llevó a cabo la XI Gran Feria de Capacitación de Sodimac, en el Centro Cultural Estación Mapocho, con gran afluencia de público, luego de realizarse tres años en forma online por la pandemia. BioBioChile | Durante tres jornadas consecutivas se llevó a cabo la XI Gran Feria de Capacitación de Sodimac, en el Centro Cultural Estación Mapocho, con gran afluencia de público, luego de realizarse tres años en forma online por la pandemia. Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Cierra la Gran Feria de Capacitación de Sodimac 2023 Durante tres jornadas consecutivas se llevó a cabo la XI Gran Feria de Capacitación de Sodimac, en el Centro Cultural Estación Mapocho, con gran afluencia de público, luego de realizarse tres años en forma online por la pandemia. BioBioChile | Durante tres jornadas consecutivas se llevó a cabo la XI Gran Feria de Capacitación de Sodimac, en el Centro Cultural Estación Mapocho, con gran afluencia de público, luego de realizarse tres años en forma online por la pandemia. Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Cierra la Gran Feria de Capacitación de Sodimac 2023 Durante tres jornadas consecutivas se llevó a cabo la XI Gran Feria de Capacitación de Sodimac, en el Centro Cultural Estación Mapocho, con gran afluencia de público, luego de realizarse tres años en forma online por la pandemia. BioBioChile | Durante tres jornadas consecutivas se llevó a cabo la XI Gran Feria de Capacitación de Sodimac, en el Centro Cultural Estación Mapocho, con gran afluencia de público, luego de realizarse tres años en forma online por la pandemia. Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Cierra la Gran Feria de Capacitación de Sodimac 2023 Durante tres jornadas consecutivas se llevó a cabo la XI Gran Feria de Capacitación de Sodimac, en el Centro Cultural Estación Mapocho, con gran afluencia de público, luego de realizarse tres años en forma online por la pandemia. BioBioChile | Durante tres jornadas consecutivas se llevó a cabo la XI Gran Feria de Capacitación de Sodimac, en el Centro Cultural Estación Mapocho, con gran afluencia de público, luego de realizarse tres años en forma online por la pandemia. Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir

Galería de imágenes Mira las fotos acá y haz clic para ampliar + 6 fotos

Por su parte, para Ivette Torres, maestra, a la hora de evaluar la feria, señaló que “la verdad es que me encantó porque yo estoy empezando hace poco como ‘maestra chasquilla’. Soy corredora de propiedades y me he dado cuenta de muchas falencias que hay de repente entre maestros que se ofrecen, y con esta feria uno puede ir aprendiendo cada vez más. Acá he aprendido mucho, de cosas que no tenía idea que existían. Y los cursos de capacitación me encantaron. Voy a venir todos los años”.

Mientras que para Tomás González, productor general de la Feria, a la hora del balance, no tuvo dudas al afirmar que “estamos en general muy contentos con la cifra. Tuvimos tres días de evento presencial, volvimos después de tres años a este centro de eventos de Estación Mapocho a hacerla en formato presencial.”

Agrega González que “la esencia de esta feria es darle mejor herramientas a los maestros y maestras, y lo que más valoran finalmente son las capacitaciones. Si bien es cierto hay stand de más de 70 proveedores, lo que más valoran es la posibilidad de capacitarse y, de alguna manera, prepararse mejor para sus trabajos”.

Para el maestro Alejandro Pérez, la feria es fundamental para su trabajo, e indicó que “la estaba esperando hace tiempo, porque es muy buena para todos. Para mí, que me sirve la parte eléctrica, me sirvió bastante, y la evaluación que hago de la feria es muy positiva”.

Y para todos los maestros y maestras que por alguna razón no pudieran asistir a la feria, ya sea en forma presencial u online, les tenemos una buena noticia: las capacitaciones van a quedar disponibles durante un periodo de 30 días, on demand.

Eso quiere decir que todavía pueden entrar a la página www.granferiadelacapacitacion.cl y ver todas las charlas cuando puedan.