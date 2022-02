Un hacker robó 326 millones de dólares en criptomonedas al atacar uno de los conocidos como “puentes” que permiten intercambiar diferentes tipos de estas divisas digitales, como Ethereum, según informaron este miércoles las víctimas del ataque.

El ataque se dirigió al puente Wormhole, un protocolo que permite a los internautas cambiar específicamente entre las criptomonedas Ethereum y Solana.

El atacante se habría aprovechado de una vulnerabilidad en la sección de Solana del puente.

“La red Wormhole fue explotada por 120 wETH. Se añadirá ETH en las próximas horas para asegurar que wETH tiene un respaldo de 1:1. Estamos trabajando para reabrir la red con rapidez. Gracias por su paciencia”, indicaron en un mensaje de Twitter los responsables de Wormhole.

‼️ The wormhole network is down for maintenance as we look into a potential exploit.

📢 We will provide updates here as soon as we have them.

🙏 Thank you for your patience.

— Wormhole🌪 (@wormholecrypto) February 2, 2022