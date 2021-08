Flexibilidad en los contenidos y cambios en la duración de las mallas curriculares, a través del desarrollo de nuevas tecnologías, junto con la definición de objetivos comunes entre la formación y empresas, son algunas de las ideas planteadas en el Seminario Internacional “Innovaciones educativas para la sociedad del futuro” (puedes verlo completo aquí), organizado por Duoc UC y la Pontificia Universidad Católica de Chile, y realizado el 26 de agosto, en el marco del Día de la Educación Técnico Profesional.

La actividad, 100% online, contó con la participación de los rectores Carlos Díaz (Duoc UC) e Ignacio Sánchez (Universidad Católica); del ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Información, Andrés Couve; y la líder de Innovación y Futuro de TVET, Unesco-Unevoc, Sarah Elson-Rogers, junto con autoridades académicas y destacados expositores nacionales e internacionales.

Los expertos abordaron los desafíos y oportunidades que tienen tanto universidades como institutos técnicos profesionales en materia educativa, ligado a la innovación y a las nuevas tecnologías, consensuando que un foco prioritario es formar personas que aporten significativamente al desarrollo de la sociedad.

Hoy en Chile, más de 42% de la matrícula de la Educación Superior se concentra en los institutos profesionales y centros de formación técnica, según datos del Ministerio de Educación (Mineduc). Cifra que va en aumento pero que sigue siendo baja en comparación con países europeos, donde existen tres técnicos profesionales por cada universitario y se han transformado en la base de la economía local.

Así lo comprende Sarah Elson-Rogers, líder de Innovación y Futuro de TVET, Unesco-Unecov, quien asegura que “existe un diagnóstico similar en todo el mundo en cuanto a cómo este tipo de aprendizaje debe abrir oportunidades para nuestros jóvenes y nuestra fuerza laboral. Los desafíos en este ámbito están en aprovechar las experiencias de aprendizaje que entrega la tecnología, en la línea de presentar los contenidos de manera más creativa, nuevos tiempos de estudio y en la forma en que se evalúan las capacidades del alumno”.

Actualmente, la Educación Técnico Profesional está siendo protagonista de este boom. Según datos del Mineduc, hoy forman parte de la ETP 943 liceos de enseñanza media Técnico-Profesional, 86 Centros de Educación Integrada de Adultos y Liceos con tercera jornada para adultos, 42 Centros de Formación Técnica, 39 Institutos Profesionales, 3.239 Organismos Técnicos de Capacitación y 30 Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales. Esto comprende un universo de más de un millón de jóvenes y adultos, profesionales, directivos, docentes y asistentes.

Aprendiendo de la Innovación y Tecnología

En este contexto, Duoc UC lleva varios años desarrollando una serie de proyectos e iniciativas que buscan promover y fortalecer la educación técnico profesional en Chile y su valoración social, posicionándola como una alternativa real, y cada día más relevante y necesaria para el desarrollo productivo del país y el desarrollo humano de las comunidades.

Kiyoshi Fukushi, vicerrector académico de Duoc UC, comprende la necesidad de disponer de diferentes ofertas para los estudiantes, en términos de diversidad educativa e innovación de éstas, esperando que cada uno de los alumnos de esta casa de estudios logre cumplir sus objetivos.

“Nuestros modelos educativos tienen que ser capaces de incluir la diversidad, y tienen que darle la posibilidad a que cada persona pueda realizarse, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Como institución debemos ser capaces de ayudar a nuestros estudiantes en su proceso formativo, cada uno desde sus particularidades. Todos tienen que encontrar sus espacios para hacer viable esa trayectoria”, expresó.

El uso de la tecnología no se queda solo en la etapa de aprendizaje o adaptación estudiantil, sino que tiene un rol fundamental para el desarrollo del país, en términos de investigaciones, soluciones y diversas otras materias aplicables a distintos ámbitos. He allí la importancia de contar con personas que tengan las competencias, capacidades y conocimientos adecuados para su uso y manejo.

En esa línea, el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Couve, explicó que “en la revolución tecnológica, digitalización e Inteligencia artificial, la formación técnica juega un rol absolutamente clave para nuestro país; necesitamos poblar este sistema tecnológico con personas formadas en distintos niveles y especialidades”.

Oportunidad en pandemia

Pese a las complejidades que ha traído consigo la pandemia, han surgido oportunidades para la Educación Técnico Profesional que no serán circunstanciales, sino que llegaron para quedarse y provocar cambios más profundos, donde la creación de una malla curricular adaptable a los tiempos que estamos viviendo, prestan especial urgencia.

“Existen varios motivadores para comprender lo que hoy estamos viviendo. Es necesario responder con una oferta flexible, modular, adaptable a las necesidades, a los tiempos y a los ritmos, esperando llegar a un público diverso comprendiendo las necesidades”, analizó Luz Osorio, Experiencia MOOC UniAndes, Directora Conecta-TE, Universidad de los Andes, Colombia.

Dentro de los aspectos que se ha visto más afectado en la formación de estudiantes a lo largo de la emergencia sanitaria, ha sido poner en práctica lo aprendido teóricamente, lo que siempre se ha realizado mediante la experiencia en terreno.

En este aspecto, Julián Varas, CEO de Training and Competence, un emprendimiento nacional enfocado en el entrenamiento a distancia, comenta que, durante la pandemia, se ha presentado una gran oportunidad para traspasar habilidades prácticas de forma remota.

“Imaginémonos en carreras donde alguien tiene que catar un vino, reparar un inmueble; siempre va a tener experiencias previas antes de llegar a su trabajo como profesional. Ahora, con el entrenamiento remoto y asincrónico, se le abren muchas posibilidades, ya no hay barreras geográficas o temporales, podemos llegar a lugares a los que antes no se llegaba o incluso podemos no tener una institución física”, relató Varas.

Los especialistas concordaron en que la ETP cada vez tendrá más importancia para el desarrollo del país, donde la innovación y emprendimiento serán los pilares de este crecimiento, y que además favorecerá la articulación con otros actores claves, entre ellas las empresas. Revisa la visión de los especialistas que participaron de este encuentro aquí.