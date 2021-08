Duoc UC en Día de Educación Técnico Profesional: innovaciones educativas para la sociedad del futuro

Este 26 de agosto de conmemoró el Día de la Educación Técnico Profesional y, para celebrarlo, el instituto profesional Duoc UC realizó un seminario internacional dando a conocer las innovaciones que están marcando la educación técnica del futuro.

En el evento, participaron el doctor Ignacio Sánchez, rector de la Pontifica Universidad Católica de Chile; Carlos Díaz, rector de Duoc UC; Andrés Couve, ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; Mónica Brevis, jefa de división Educación Técnico Profesional del Ministerio de Educación; y a Sarah Elson-Rogers, Team Leader for Innovation and the Future of TVET Unesco-Unevoc.

Además, conversaron en un panel los siguientes expertos en el área: Julián Varas, CEO Training & Competence, Chile; Luz Osorio, directora de Conecta-TE Centro de Innovación en Tecnología y Educación, Colombia; Lorena Pulido, gerenta Distrito TEC, Tecnológico de Monterrey, México; Kiyoshi Fukushi, vicerrector académico Duoc UC, Chile; Paula Bravo, subdirectora comunicaciones corporativas Duoc UC; Diego Caro, jefe de Edulab UC.

Puedes ver el seminario completo en el video superior.