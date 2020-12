El gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, se refirió este lunes al inicio del segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones, explicando que el proceso comenzará este jueves, cuando las personas puedan realizar la solicitud.

En entrevista con Expreso Bío Bío, el funcionario explicó cómo operará el segundo retiro de los fondos de pensiones, indicando que las rentas que deben pagar impuestos (sobre 1,5 millones de pesos), lo deben hacer en la operación renta de abril y que no corresponde a las AFP restar dichos montos.

Larraín indicó que las empresas de su gremio buscarán realizar los pagos a los afiliados que soliciten el retiro lo antes posibles, aunque indicando que legalmente tienen 10 días hábiles para realizarlo.

“Vamos a hacer un esfuerzo para efectivamente pagar antes, uno debiera esperar que los pagos empiecen el 17 de diciembre, pero acá hay un mandato legal de los 10 días hábiles, no se pueden hacer todos los pagos el primero, tampoco se pueden hacer el último día por temas del sistema financiero”, explicó.

En la misma línea, Larraín comentó que las solicitudes se podrán realizar desde este jueves 10 de diciembre a las 09:00, que antes no estarán habilitadas las plataformas correspondientes y que quien primero haga la solicitud, no significa que será el primero en recibir el pago.



“Esto no es el primer pago a quien primero haga la solicitud”, reiteró.

Entrevista completa