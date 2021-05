Noche tras noche, más de 2.500 esforzados jugadores lo dieron todo. Sin importar si fue en un shooter o un juego deportivo, los gamers dejaron la vida con un solo objetivo: obtener el título.

Y como todo lo que empieza debe terminar, esta semana Expogame Chile define a sus ganadores en seis emocionantes finales.

Con presentaciones en vivo y gratis, podrás descubrir quienes serán los y las nuevas monarcas del Expogame Battleground.

A partir de hoy lunes a las 21:00 horas, hasta este sábado 5 de junio, podrás vivir una infartante definición por el canal de Twitch, en donde los mejores exponentes del campeonato lucharán en los videojuegos más populares del mundo.

El calendario contempla competencias de Fortnite, FIFA 21 y League of Legends. A continuación te dejamos con la programación.

Lunes 31 Mayo: Final torneo Valorant by Logitech G.

Martes 01 Junio: Final torneo Call of Duty: Warzone by Samsung.

Miércoles 02 junio: Final torneo League of Legends by Monster.

Jueves 03 junio: Final torneo Counter-Strike: Global Offensive by WD_Black.

Viernes 04 junio: Final torneo Fortnite by AMD.

Sábado 05 junio: Final Torneo FIFA 21 by Papa Johns.

Recordemos que la versión 2021 de Expogame Chile comenzó el pasado lunes 12 de abril, ofreciendo en total 7 semanas de Esports, competencia, sorteos y más.

Para revisar más noticias sobre el mundo gamer, puedes ingresar a la cuenta oficial en Instagram de Expogame Chile y visitar www.expogamechile.cl.