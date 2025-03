Científicos de Colossal Biosciences, la compañía de genética que se ha hecho famosa en los últimos años por su ambicioso objetivo de “des-extinguir” al mamut lanudo, avanzaron un paso más al lograr modificar a un ratón para que sea más peludo, lo llaman “ratón lanudo”.

Estos ratones tienen algunos rasgos clave del ADN de los mamuts lanudos (Mammuthus primigenius), según explicó la compañía.

“Fue editado genéticamente para tener fenotipos similares a los que ayudaban a los mamuts lanudos a prosperar en el clima frío“, señalaron en una publicación de Instagram.

Este paso sería crucial para su próximo objetivo, que es aplicar rasgos del mamut lanudo en elefantes asiáticos, su pariente más cercano, según recoge un artículo de la revista Nature.

Pero por ahora, están haciendo pruebas. Colossal en estos momentos está buscando variantes genéticas que se asemejen a rasgos claves de mamuts, como la abundancia de pelo, la tolerancia al frío y sus reservas de grasa. Esto a partir de genomas extraídos de restos de mamuts, que fueron comparados con los de otros animales vivos y también extintos.

Primeros pasos para des-extinguir al mamut lanudo

Ahora, Beth Shapiro, científica jefa de Colossal, utilizó la edición genética para crear ratones con mutaciones similares, aunque no idénticas, e igualmente probaron varias mutaciones ajenas a los mamuts, pero que también producen rasgos parecidos, como el pelo abundante.

Si bien en este primer intento obtuvieron a ratones más peludos, el cabello que les creció no tenía el color oscuro de un mamut lanudo, más bien un poco dorado. “La dorabilidad fue una de las consecuencias no deseadas, que no esperábamos”, dijo al medio la experta.

En la misma línea, probaron mutaciones que tenían que ver con las reservas de grasa extra de los mamuts, pero los ratones no llegaron a pesar más que los ratones no modificados.

Como es una investigación todavía con resultados preliminares, los científicos están esperando ver cómo continúan creciendo los ratones, que solo tienen unos pocos meses de vida.

En ese contexto, tienen que evaluar si es que tendrán capacidad de tolerar el frío como los mamuts y cómo las mutaciones podrían afectarlos a largo plazo en fertilidad o desarrollo de cáncer.

Estos primeros resultados han causado debate en la comunidad científica, ya que algunos expertos apuntan que des-extinguir a una especie es un trabajo demasiado complejo y de progreso muy lento, en contraparte de Colossal, que ha prometido traer de regreso a los mamuts al 2028.

“Está muy lejos de crear un mamut o un ‘ratón mamut’”, comentó para Nature Stephan Riesenberg, ingeniero genómico del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, Alemania, que no es parte de la investigación. “Es simplemente un ratón que tiene algunos genes especiales”, señaló.

“El ratón lanudo de Colossal marca un momento decisivo en nuestra misión de des-extinción”, dijo por su parte Ben Lamm, cofundador y director ejecutivo de Colossal.