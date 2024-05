Ed Dwight se convirtió este fin de semana en la persona más longeva en viajar al espacio a sus 90 años. El ex capitán de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue parte de la tripulación del séptimo viaje turístico por la órbita de la Tierra que realizó la compañía de vuelos espaciales Blue Origin, de Jeff Bezos.

De acuerdo con un comunicado de la empresa, en 1961, Dwight fue elegido por el presidente John F. Kennedy como el primer candidato a astronauta negro del país para la NASA, pero nunca llegó a ser seleccionado para un viaje espacial.

El ex piloto viajó junto a otras cuatro personas y pudo permanecer en la órbita de la Tierra durante 10 minutos, donde experimentó la ingravidez y pudo observar la curvatura del planeta. En declaraciones a NBC News, dijo que “fue una experiencia que cambia la vida”.

“Pensé que realmente no necesitaba esto. Pero ahora lo necesito en mi vida… Estoy eufórico“, comentó después de aterrizar y salir de la cápsula espacial.

Dwight estuvo en entrenamiento para ser astronauta entre 1961 y 1962, pero no fue seleccionado por la NASA para las primeras misiones fuera de la Tierra que implicaron, por ejemplo, los viajes Apolo a la Luna, o el programa Gemini.

Finalmente, en 1966 abandonó el ejército y fundó una empresa de construcción, con la que se sustentó mientras sacaba una maestría en arte, con la que se convirtió en escultor, profesión que mantiene hasta hoy.

Cabe señalar que este es el primer vuelo tripulado de Blue Origin desde el incidente de 2022, cuando uno de los vuelos no tripulados presentó problemas en un propulsor y tuvo que aterrizar con un paracaídas.

Los viajes se reanudaron en septiembre de 2023 sin tripulación, pero finalmente este domingo los turistas pudieron volver a viajar con éxito.

What an inspiring moment to watch Captain Ed Dwight soar into space aboard @blueorigin’s NS-25 spacecraft. Well deserved! Ad astra, Ed! pic.twitter.com/gpRud8ygyO

— Bill Nelson (@SenBillNelson) May 20, 2024