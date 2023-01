Aunque el hongo que inspiró a los creadores de 'The Last of Us' es real, no hay peligro de que infecte a los humanos. No obstante, los expertos piden prestarle atención a otras especies que sí podrían ser un riesgo para la salud.

La historia de The Last of Us, tanto del videojuego como de la serie de HBO, gira en torno a una pandemia generada por la evolución de los cordyceps, un tipo de hongo parásito que infecta a las personas controlando sus mentes y cuerpos, convirtiéndolos en zombis.

Pero, ¿este tipo de organismo existe en la vida real? La respuesta es sí, pero no afectan a los humanos.

¿Qué son los cordyceps?

Tal como consigna CNN en Español, el cordyceps es un género de hongos, con varias especies, donde algunas tienen efectos devastadores en los insectos.

En específico, los que pueden convertir a sus huéspedes en zombis, son conocidos científicamente como Ophiocordyceps.

Se han identificado unas 35 especies del género Ophiocordyceps que convierten a los insectos en zombis, no obstante, se estima que pueden ser hasta 600, según João Araújo, experto en hongos parásitos del Jardín Botánico de Nueva York.

Al igual que en la serie, el hongo parásito se apodera de la mente de los infectados, hace que se alejen de su colonia, y los obliga a contagiar a sus pares.

En otra similitud, el cuerpo del insecto se transforma, al punto que se pueden observar ramificaciones del hongo saliendo de él y diseminando esporas.

Ian Will, genetista de hongos de la Universidad de Florida Central (Estados Unidos), señala que los primeros síntomas de un insecto infectado es el comportamiento errático y anormal.

Se cree que el hongo cultiva células fúngicas en el cerebro de la víctima, secuestrando su sistema nervioso y controlando sus músculos.

Will explica que no se sabe si lo logra al liberar una sustancia química en el insecto o si altera su ADN.

Hormigas zombis

Uno de los insectos más afectados son las hormigas. Un artículo de 2011 de BBC describe lo que viven estas al ser infectadas.

“Parece una mezcla de horror y de ciencia ficción: hormigas que viven en las copas de los árboles son invadidas por un hongo parásito que las hace comportarse como si fueran zombis, antes de matarlas y salir de ellas”, indicaron.

Will dice en National Geographic que estas parecen “pequeños adornos de Navidad en el bosque”.

Los casos de hormigas zombis se han registrado principalmente en Florida, Brasil y Japón.

¿Podría este hongo infectar a los humanos?

En la serie y el videojuego The Last of Us se plantea que producto del cambio climático, el hongo evolucionó pudiendo infectar a los humanos, pero ¿esto es posible?

Will dice que aunque la lógica de la historia tiene sentido, “no es probable que ocurra en la vida real”.

Eso sí, aunque el riesgo actual no es que los hongos conviertan a las personas en zombis, el aumento de las temperaturas en el planeta sí supone un peligro real de que las infecciones fúngicas en humanos aumenten o empeoren.

Aunque se cree que el hongo lleva unos 45 millones de años evolucionando, según Araújo, para que tuviese la capacidad de infectar a un ser de sangre caliente, tendrían que pasar demasiados años.

“Si el hongo realmente quisiera infectar a los mamíferos, necesitaría millones de años de cambios genéticos”, asegura Araújo.

De hecho, explican que las cepas del hongo suelen infectar a especies específicas. “Por ejemplo, un cordyceps que haya evolucionado para infectar a una hormiga en Tailandia no puede infectar a una especie de hormiga diferente en Florida”, dice NatGeo.

En este sentido, Will explica que “si el salto de una especie de hormiga es difícil, saltar a los humanos es definitivamente ciencia ficción”.

“Pero esta idea de que la temperatura desempeña un papel en las infecciones fúngicas es ciertamente razonable”, enfatiza.

Candida Auris, un hongo que sí puede ser peligroso para los humanos

De los millones de especies de hongos existentes, se estima que unos cientos son un peligro para el ser humano.

Muchos hongos no sobreviven en nuestro organismo debido a nuestra temperatura corporal que ronda los 36°, pues muchos necesitan un rango de alrededor de 25° a 30° para poder propagarse.

Shmuel Shoham, experto en enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, indica que “una de las razones por las que tenemos hongos en la piel es que pueden introducirse entre los pliegues de la piel. Son lugares húmedos y oscuros donde los hongos pueden proliferar a una temperatura inferior a la corporal”.

“A medida que la Tierra se calienta, existe la preocupación de que el cambio entre la temperatura ambiental y la temperatura corporal no sea tan drástico”, comenta, esto significa que eventualmente algunos hongos podrían acostumbrarse a sobrevivir a temperaturas mayores.

En este contexto, el hongo Candida Auris es uno de los que sí afecta a los humanos. “Este hongo estaba ahí fuera, y con los años se adaptó a temperaturas más altas hasta que pudo abrirse paso”, dice Arturo Casadevall, experto en enfermedades infecciosas de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins.

Pero los efectos de los hongos que infectan a las personas no son similares al cordyceps.

Los síntomas son parecidos a los de una infección bacteriana, y la mayoría de las personas se recupera bien tras un tratamiento médico.

No obstante, el problema es para quienes tienen un sistema inmune debilitado, pudiendo incluso ocasionar la muerte.