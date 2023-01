En una entrevista con el portal The Hollywood Reporter, el showrunner de "The Last of US" explicó que el hongo parásito que aparece en la trama sería "real".

Este domingo se estrenó en HBO Max la serie The Last of Us, protagonizada por los actores Pedro Pascal y Bella Ramsey. La producción narra un futuro postapocaliptico donde el hongo parásito Cordyceps, muta y afecta a los humanos, convirtiéndolos en terroristas criaturas.

Aunque puede llegar a sonar un poco descabellada esta consigna en la vida real, fue el propio Craig Mazin, guionista y productor, quien aseguró que dicha amenaza fúngica – conocida como el hongo de las hormigas zombi- siempre ha existido y que podría afectar a las personas en la vida real.

En su primer episodio, la serie comienza con un breve e inquietante prólogo en un programa de entrevistas en 1963. En dicha escena, el Dr. Neuman, interpretado por John Hannah, advierte sobre los riesgos de ciertos hongos y lo mortal que pueden llegar a ser para la humanidad.

De acuerdo con el personaje, si el planeta cambia su temperatura, la amenaza fúngica puede evolucionar e infectar a los humanos, ya que algunos de estos organismos tienen la capacidad de controlar a sus huéspedes como verdaderas marionetas para sobrevivir en un clima más cálido.

¿El hongo parásito Cordyceps es real?

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Craig Mazin afirmó que se inspiraron en la ciencia para dar sustento a las advertencias del Dr. Neuman. “Es real en la medida en que todo lo que dice que hacen los hongos, (de verdad) lo hacen”, explicó Mazin.

“Actualmente, (los hongos) lo hacen y lo han estado haciendo desde siempre. Hay algunos documentales notables que puedes ver, que son bastante aterradores”, comentó el creador de la serie.

No obstante, Craig Mazin afirmó que no cree posible que este hongo evolucione de tal manera que pueda llegar a infectar a los seres humanos.

“Ahora su advertencia: ¿Y si evolucionan y entran en nosotros? Desde un punto de vista puramente científico, ¿Nos harían exactamente lo que le hacen a las hormigas? No lo creo. Lo dudo”, agregó el showrunner de The Last of Us.

¿Cómo afecta el hongo parasito Cordyceps a las hormigas?

Según un artículo de la revista National Geographic, este tipo de hongo parásito “infecta a las hormigas buscadoras de comida a través de esporas que se adhieren y penetran en el exoesqueleto para poco a poco ir apoderándose de su comportamiento”.

En una etapa más avanzada, el hongo termina por aislar a su víctima en un ambiente más húmedo favorable para su crecimiento y alimentándose de él, todo mientras que el insecto muere lentamente.

Al cabo de unos días, el cadáver de la hormiga sirve como plataforma para que el hongo libre sus esporas y comience un nuevo ciclo en un nuevo huésped, aseveró la revista.

Todo es parte de la ficción

Sin embargo, esta situación no sería del todo posible como se presenta en la ficción de HBO Max.

David Hughes, profesor de Entomología y Biología de la Universidad de Pennsilvania (EEUU) y asesor científico de la producción, explicó que si bien “las infecciones fungales matan más que la malaria”, el hongo parásito Cordyceps tardó millones en evolucionar para poder parasitar a las hormigas, consignó El Español.

No obstante, el experto mencionó en estos casos, la preocupación debe enfocarse en “las pandemias por zoonosis”, es decir, los agentes patógenos que saltan de los animales a los seres humanos, tales como el SARS-CoV-2, conocido virus que dio paso ala pandemia de covid-19.