Las probabilidades de que el asteroide 2024 YR4 impacte la Tierra en 2032 han aumentado en las últimas horas, según reporta la Agencia Espacial Europea (ESA). El objeto pasó de 1,2% probabilidades de impacto desde que fue descubierto en diciembre pasado, a 1,8% al 6 de febrero de 2025.

Agencias espaciales y observatorios alrededor del mundo están priorizando su seguimiento, ya que pasó a Nivel 3 en la escala de riesgo de impacto de Turín, lo que significa que es “un encuentro cercano que merece la atención de los astrónomos y el público”.

La ONU activó el Protocolo de Defensa Planetaria para iniciar medidas globales preventivas de seguimiento, coordinación y entrega de información basada en la ciencia, informó la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior (UNOOSA, por sus siglas en inglés).

La organización también está trabajando en conjunto con la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN), de la NASA, y el Grupo Asesor de Planificación de Misiones Espaciales (SMPAG), de la ESA.

Los astrónomos han reiterado que posiblemente la probabilidad de impacto disminuya a cero, pero todavía faltan datos para corroborarlo. En junio el asteroide ya no podrá ser observado apropiadamente, puesto que se está alejando en su órbita.

“Las futuras observaciones hasta abril de 2025 afinarán las predicciones del impacto, ya que no será observable durante tres años a partir de junio”, señaló la UNOOSA.

Si no determinan su probabilidad final de impacto a abril de este año. Los astrónomos tendrían que esperar hasta el 2028 para verlo nuevamente en más detalle y tener una idea más clara de su trayectoria, ya que comenzará a acercarse al planeta.

Aun así, hay un 98% de probabilidades de que no impacte la Tierra.

☄️🌍🦖🇺🇳 Is there a chance that we’ll be extinct like the dinosaurs in 2032? Asteroid 2024 YR4 has a 1.5% probability of impacting Earth on 22 December 2032. pic.twitter.com/0iuMiJMDU3

— UNOOSA (@UNOOSA) February 5, 2025