Dos hermanas se reencuentran luego de cinco años sin verse. Anto necesita un aborto y contacta a una red de acompañantes, donde contesta Isma, quien años atrás también estuvo embarazada. En ese entonces, Isma decidió no seguir con el embarazo, pero su madre, por sus creencias, no pudo soportarlo y la echó de la casa. No volvieron a encontrarse hasta este momento.

Bajo la dirección y dramaturgia de Ana López Montaner, “Hermana” aborda temas como el aborto, los derechos de la mujer y la salud reproductiva en el contexto de la familia, la maternidad y la búsqueda de identidad a través de la relación de estas dos hermanas, interpretadas por Javiera Mendoza y Violeta Molyneux. El estreno será el 19 de julio en el Teatro Camilo Henríquez, con solo 8 funciones de miércoles a sábado hasta el 29 de julio.

Libertad del cuerpo femenino

Tras una extensa investigación a partir de documentales, libros —entre ellos “Aborto libre”, compilado por la chilena Karen Glavic y “Un libro de mártires americanos”, de la estadounidense Joyce Carol Oates—, estudios, tesis, ensayos, ficciones y testimonios, Ana López construyó este texto que recoge los cambios culturales sobre la libertad del cuerpo femenino y el imaginario de las manifestaciones multitudinarias por los derechos de las mujeres.

“Es un tema muy movilizador y lleno de oposiciones, hay ejes muy contrarios, lo que me despierta como dramaturga en la creación de un conflicto en torno a dos fuerzas antagónicas”, cuenta López, quien fue seleccionada en noviembre 2022 para una residencia de creación dramatúrgica a propósito de este montaje en Nau Ivanow, Barcelona, con apoyo de la DIRAC, Fundación Santiago Off y el Fondo de Artes Escénicas para residencias de creación internacional.

“Me interesan los temas tabú, abordar cosas que no suelen mostrarse porque son complicadas. Para algunos son temas duros, quizás molestos, mientras que para otros pueden ser muy valiosos. Quiero que la gente se pregunte: ¿por qué son tabú? El teatro es un espacio para que esto ocurra, que una obra te provoque una discusión, una conversación, pensar desde un punto de vista distinto”, agrega.

Una obra íntima y feminista que se articula desde las contradicciones: cuando la madre echó a Isma de la casa por querer abortar, Anto no hizo nada para ayudar a su hermana y ahora, cinco años después, se encuentra en la misma situación, y va a recibir la ayuda de Isma como acompañante de abortos. Las contradicciones que antes las separaban —y que siguen presentes hasta el final—, las llevarán al renacimiento de su vínculo.

“Nos interesa poner en valor los derechos de las mujeres, la lucha por la libertad, sin juicios, sin mandatos sociales, sin ambigüedades legales y sin culpa. Pero también hablar de lo íntimo, de las contradicciones de la vida, de las redes de mujeres y del acompañamiento entre nosotras”, explica López.

Exhibición internacional

Luego de su estreno en Chile, la obra partirá a Palma de Mallorca, España, para una residencia en Sa Talaia y funciones en el Teatro Mar i Terra y el Teatro Santanyí entre el 9 y 11 de octubre en el marco de la FiraB! —mercado profesional de música y artes escénicas de las Islas Baleares—.

Ana López Montaner

Actriz de la Universidad Católica, docente, dramaturga y Magíster en Artes con mención en dirección teatral de la Universidad de Chile. Desde 2013 lidera la agrupación teatral Interdram, donde dirige residencias de creación dramatúrgica con autores de Chile e Iberomérica. Allí ha publicado obras de teatro y ha dirigido escénicamente cinco montajes profesionales de autorxs nacionales e internacionales: “Malditos 16” (2022), “Los cristianos” (2019), “Nanas” (2018), “El efecto” (2016) y “Rocha”(2016). En 2017 obtuvo el premio Mejor obra en el VII Festival de Teatro Joven de Las Condes con “Rocha”, montaje que luego se presentó en el XXXII Festival de Teatro Iberoamericano de Cádiz.

Ficha artística ‘Hermana’

Dramaturgia y dirección: Ana López Montaner

Elenco: Javiera Mendoza y Violeta Molyneux

Diseño: Flavia Ureta y Camila Rebolledo

Prensa: Fogata Cultura

Fotografías: Daniel Corvillón

Coordenadas

Desde el 19 al 29 de julio

Miércoles a sábado a las 19.30 hrs.

Teatro Camilo Henríquez (Amunátegui 31, Santiago)