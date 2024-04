El frágil equilibrio político escocés terminó de romperse el jueves, cuando los verdes anunciaron que no seguirían como socios minoritarios del Gobierno.

A las diferencias por las políticas en materia de autodeterminación de género, se sumó la revisión por parte del Gobierno de los objetivos para reducir la emisión de gases contaminantes.

El SNP se veía abocado a gobernar en minoría, un reto que el propio Yousaf se mostró dispuesto a asumir el viernes, cuando aseguró que no dimitiría y se enfrentaría a una moción de censura impulsada por los conservadores y que ya había logrado el respaldo de otros partidos, entre ellos el de los verdes.

Tres días más tarde, argumentó ante los medios que quiso seguir porque entendía que era “lo correcto”, con la esperanza de encontrar “un acuerdo menos formal” con sus antiguos socios que resultó ser imposible.

Thanks to all @theSNP members out today, taking our positive vision for Scotland to the doorsteps.

Brilliant turnout in Cupar for our North East Fife candidate @stefanhoggan.

The people of Scotland need independence now more than ever before. Together we will make it happen! pic.twitter.com/snI9y0iwv1

— Humza Yousaf (@HumzaYousaf) April 27, 2024