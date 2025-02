La reducida participación de Ozzy Osbourne para el último show de Black Sabbath: "Hago lo que puedo"

A solo meses del concierto de despedida de Black Sabbath, llamado "Back to the Beginning", Ozzy Osbourne confiesa que no podrá ofrecer un show completo con la banda. En declaraciones a la emisora Ozzy\'s Boneyard, el vocalista de 76 años reveló que no tiene planes de hacer un concierto completo con Black Sabbath, pero sí está colaborando en pequeñas actividades con ellos.

A poco más de 4 meses del concierto de despedida de Black Sabbath, titulado “Back to the Beginning”, Ozzy Osbourne reveló que no podrá ofrecer un concierto completo con su histórica agrupación.

En diálogo con la emisora Ozzy’s Boneyard, del conglomerado SiriusXM, el vocalista de 76 años comentó: “No tengo pensado hacer un concierto con Black Sabbath, pero sí estoy haciendo pequeñas cosas con ellos”. “Hago lo que puedo, donde me siento cómodo”, confesó, en declaraciones replicadas esta semana por la revista People.

“Estoy tratando de recuperarme. Cuando te levantas por la mañana, simplemente saltas de la cama. Yo tengo que mantener el equilibrio, pero no estoy muerto. Sigo haciendo cosas, activamente”, aclaró Ozzy.

Semanas atrás, su esposa y representante Sharon Osbourne dijo al diario inglés The Sun que, debido al Parkinson que sufre, el músico hoy no puede caminar.

“Él está muy feliz de volver y muy emocionado por esto (el show de despedida). El Parkinson es una enfermedad progresiva, no es algo que se pueda estabilizar. Afecta diferentes partes del cuerpo y también sus piernas”, dijo Sharon. “Pero su voz está mejor que nunca”, agregó.

El último concierto de Black Sabbath ocurrirá el 5 de julio en Villa Park, Birmingham, con entradas agotadas.

Ozzy Osbourne: “Es mi momento de volver al principio”

“Es mi momento de volver al principio… Es el momento de devolver algo al lugar donde nací”, comentó Ozzy mediante un comunicado del show final, haciendo referencia a la ciudad de origen del grupo, Birmingham, donde a su vez ofrecerán su formación original con Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward.

“Qué bendecido soy de poder hacerlo con la ayuda de personas a las que amo. Birmingham es el verdadero hogar del metal”, señaló.

El show tendrá invitados de lujo de la talla de Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax y Mastodon. A ellos, se sumarán Slash de Guns N’ Roses, Billy Corgan de Smashing Pumpkins, Jonathan Davis de Korn, Fred Durst de Limp Bizkit, Tom Morello de Rage Against the Machine y Wolfgang Van Halen.