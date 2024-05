Este 9 de junio se presentará en el Teatro de la Universidad de Concepción el cantante español Álex Ubago, en el marco de su gira “20 Años Tour”. En esta oportunidad, será teloneado por el cantante local, Coke.

En entrevista con BioBioChile, el artista penquista relató cómo llegó a telonear al cantante español, sus orígenes e inspiración para su música.

“Todo parte en mi adolescencia, siempre escuchando música, baladas, baladas pop, soy romántico“, dijo Coke, quien congeló la carrera de Derecho en la Universidad Católica de la Santísima Concepción para seguir su sueño de ser cantante.

Entre sus referentes, tal como comentó, se encuentra el cantante argentino Axel, quien se presentó en febrero de este año en Concepción.

Inicios de Coke

Todo siguió como un hobby, pero al llegar a los 30 comenzó a escribir canciones y destapar su faceta musical. Ya en 2020 se lanzó como artista callejero en las diversas plazas de Concepción.

“De mi pieza pasé a la calle como buscando un escenario”, indicó. Cuando llegó a acumular cerca de 50 canciones, congeló sus estudios universitarios. “Yo hacía canciones de lo que me pasaba en mi mente, pero estaba estudiando y no podía canalizar mi energía”, enfatizó.

Incluso, relató, para febrero de este año, llegó a escribir una canción que iba a ser el himno de la reconstrucción tras los incendios en la región de Valparaíso, sin embargo, por diversas situaciones, como por ejemplo la muerte del expresidente Sebastián Piñera, esto no se concretó.

También telonero de Marcos Llunas

Pero la presentación junto a Álex Ubago no es la primera incursión de este artista en ascenso con otro gran cantante, ya que previamente tuvo la posibilidad de telonear a Marcos Llunas en Concepción.

Según relató, cuando estuvo en Santiago tuvo la posibilidad de telonear a otros artistas chilenos, como Alexis Venegas, ganador del Festival de Viña del Mar en 2004. Luego, se enteró de que Marcos Llunas estaría en Concepción, por lo que se contactó con el bar que lo traería, pero no tuvo respuesta, así que fue personalmente.

“Me dicen ‘sabes qué, no te respondimos el correo porque no te conocíamos’, y yo le dije ‘para eso vine, para que me conozcan”, indicó Coke.

Marcos Llunas, su propio concierto y Álex Ubago

Coke hace una reflexión de cómo ha sido pasar de cantar en su pieza, la calle, Marcos Llunas y ahora Álex Ubago. Esto, sin contar su propio concierto este sábado 1 de junio.

“Yo no he pisado nunca un teatro, pero creo que tengo el nivel para poder mostrar mi música, y telonear a Álex Ubago y otros más”, manifestó.

Este 1 de junio realizará el primer concierto de sus propias canciones en Terraza Gastrobar en Concepción, donde la entrada será liberada.

El paso siguiente a estos conciertos será tener una banda propia y tratar de impulsar aún más su carrera.

Actualmente puedes escuchar su música en Spotify o en su canal de YouTube.

Revisa a continuación la entrevista completa a Coke: