El cantante británico Harry Styles complació a su fanaticada el miércoles con el lanzamiento de su nueva canción Satellite, que acompañada de un videoclip contó la historia de un robot que se enamora del rover Curiosity de la NASA, que está explorando Marte.

El video muestra a un robot de limpieza que se encuentra tras bambalinas de un concierto del artista y que deja su trabajo luego de ver al rover Curiosity en la televisión. Su objetivo: encontrarlo.

A lo largo de la historia se puede ver como el aparato, que parece tener pensamientos propios, atraviesa cielo, mar y tierra para encontrar al Curiosity, pero cuando finalmente llega a las instalaciones de la NASA, se le acaba la batería.

Los fans de Styles interpretaron el video como “una triste historia de amor”, puesto que el pequeño robot y el Curiosity nunca podrían encontrarse. Sin embargo, la NASA dejó un tweet en respuesta de parte del rover que se encuentra en Marte junto a una selfie del robot espacial.

“Puedo ver que estás solo ahí abajo… ¿No sabes que estoy aquí?”, escribió citando la letra de la canción. “Honrado de ser una inspiración para los robots en todas partes”, señaló después.

“I can see you’re lonely down there… Don’t you know that I’m right here?”

Honored to be an inspiration to robots everywhere, @Harry_Styles. 🛰️ pic.twitter.com/RnFlFDn6kJ

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) May 3, 2023