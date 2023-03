Esta semana, la NASA compartió un curioso registro de Marte, se trata de las vistas de un atardecer captadas por el Rover Curiosity, que fue lanzado al planeta rojo en 2011 y desde entonces se encuentra explorándolo.

El vehículo espacial, se encontraba iniciando una nueva tanda de imágenes de las nubes del planeta cuando alcanzó a fotografiar un atardecer y la extraña forma de los rayos del Sol filtrándose entre las nubes de la superficie marciana.

La imagen del atardecer fue tomada el pasado 2 de marzo y sería hasta ahora “la primera vez que los rayos del Sol se veían tan claramente en Marte”, explicó la NASA en un comunicado.

Este fenómeno se conoce por los científicos como “rayos crepusculares” y fueron captados por el Curiosity “durante el último estudio de nubes crepusculares. Este se basa en sus observaciones de 2021 de nubes “noctilucentes” o que brillan de noche”, señaló la agencia espacial.

Well, this is a first… 😍

As I watched the sunset last month, I captured something spectacular: My team says these are some of the most clearly visible images of sun rays we've ever seen on Mars! pic.twitter.com/HIgzZHdAyV

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) March 6, 2023