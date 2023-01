El icónico álbum de la banda Pink Floyd ha sido remasterizado para ser lanzado el 24 de marzo. Esta nueva edición incluye las canciones Money, The Great Gig in the Sky y Time. La banda ha anunciado una nueva experiencia del álbum en planetarios de todo el mundo y ha hecho una convocatoria a animadores para crear videos que acompañen las pistas del álbum.

Sony Music, compañía a cargo de la distribución de algunas piezas de Pink Floyd, ha anunciado el próximo lanzamiento de una edición remasterizada de ‘The Dark Side Of The Moon’, para celebrar los 50 años del lanzamiento de uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos.

The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, uno de los álbumes más icónicos e influyentes de todos los tiempos, continúa encontrando nuevas audiencias a nivel mundial.

El álbum se desarrolló en parte durante presentaciones en vivo y la banda estrenó una versión temprana de la suite en el Rainbow Theatre de Londres, varios meses antes de que comenzara la grabación.

‘The Dark Side Of The Moon’ es el octavo álbum de estudio de Pink Floyd, lanzado originalmente en los EE. UU. el 1 de marzo y luego en el Reino Unido el 16 de marzo de 1973. El nuevo material se grabó en 1972 y 1973 en EMI Studios (ahora Abbey Road Studios) en Londres. La funda icónica, que representa un espectro de prismas, fue diseñada por Storm Thorgerson de Hipgnosis y dibujada por George Hardie. ‘The Dark Side Of The Moon’ ha vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo.

El libro de aniversario

El libro Pink Floyd – The Dark Side Of The Moon: 50th Anniversary será publicado por separado por la editorial Thames & Hudson el 24 de marzo de 2023. Con la curaduría de la fotógrafa Jill Furmanovsky y el arte dirigido por el cofundador de Hipgnosis, Aubrey Powell, este volumen del tamaño de un LP muestra Fotografías raras e inéditas tomadas durante las giras de The Dark Side Of The Moon de 1972 a 1975 y fueron creadas con la participación de los miembros de la banda.

Se puede adquirir en este enlace.

50 años

El 27 de febrero de 1973, EMI Records realizó una conferencia de prensa para la presentación debut del nuevo álbum de Pink Floyd, The Dark Side Of The Moon, en el London Planetarium. Aunque la cúpula del Planetario solo podía mostrar una serie de estrellas, constelaciones e imágenes del cosmos mientras sonaba la música, fue un éxito sin precedentes. Cincuenta años después, en reconocimiento al icónico álbum y con la ayuda de grandes avances tecnológicos, se realizará una experiencia oficial de domo completo con impresionantes imágenes del sistema solar y más allá, reproducida en 42 minutos de The Dark Side Of The Moon, en planetarios de todo el mundo en marzo.

El espectáculo en sí se dividirá entre las 10 pistas del álbum, en orden cronológico, cada una con un tema diferente; algunos miran hacia el futuro y otros son un reconocimiento retro a la historia visual de Pink Floyd, todos relacionados con una experiencia de tiempo y espacio, abarcando la tecnología más reciente que solo un planetario puede ofrecer. Promete ser inmersivo; un sonido envolvente que lo abarca todo y una delicia visual que trascenderá la realidad y lo llevará más allá de los reinos de la experiencia 2D.

Competencia animación

El lanzamiento del 50 aniversario también se celebrará cuando Pink Floyd invite a una nueva generación de animadores a participar en una competencia para crear videos musicales para cualquiera de las 10 canciones del icónico álbum de 1973.

Pink Floyd tiene una rica historia de colaboración con animadores desde los inicios de la banda (Ian Emes, Gerald Scarfe, etc.) y, en algunos casos, las imágenes que acompañan a las canciones se han convertido en sinónimo de la música misma.

El 50 Aniversario no será la excepción. A la banda le gustaría dar a todos los animadores la oportunidad de presentar una nueva versión de estas obras sonoras atemporales. Los animadores pueden ingresar hasta 10 videos, uno por canción en el álbum. Se seleccionará un ganador de un panel de expertos que incluirá a Nick Mason de Pink Floyd, Aubrey ‘Po’ Powell (director creativo de Pink Floyd) y el BFI (British Film Institute).